В Лапландии появился гостиничный номер на дереве, оборудованный 350 скворечниками (фото)

Одна ночь в таком номере обойдется в сумму от 12 тысяч шведских крон за ночь (примерно 1180 долларов США), в зависимости от времени года.

Датская архитектурная фирма Bjarke Ingels Group (BIG) завершила строительство гостиничного номера на дереве в шведской Лапландии, создав сферическую хижину, которая покрыта 350 домиками для птиц. Проект под названием "Биосфера" подвешен среди деревьев леса Харадс и является последним дополнением к курорту Treehotel, сообщает Нypebeast.

Упомянутый курорт славится впечатляющим списком домиков, созданных некоторыми из ведущих архитекторов Скандинавии. Каждый номер спроектирован таким образом, чтобы взаимодействовать с лесом по-своему, и каждый имеет свою собственную индивидуальность.

Создавая шарообразный номер, покрытый скворечниками, команда, работающая над проектом, задействовала эксперта по птицам Ульфа Омана, председателя Орнитологической ассоциации Норрботтена, надеясь, что их идея и его рекомендации помогут увеличить популяцию птиц в лесу.

"Установка птичьих гнезд – важная мера. Кроме того, изменение климата приводит к тому, что бум насекомых происходит в начале года, и к тому времени, когда птенцы вылупляются, бум уже проходит. Кормление является важным вспомогательным механизмом для птиц, которые остаются в Северной Швеции и нуждаются в пище зимой. Демонстрация использования птичьих гнезд и кормления не только в Treehotel, но и для людей, которые могут установить их возле своих домов, очень ценна. Инициатива Treehotel по принятию таких мер может вдохновить их посетителей сделать то же самое", – подчеркнул Оман.

Фото: Bjarke Ingels Group

В такой необычный номер посетители входят через подвесной мост. Внутри они переносятся в пространство, которое кажется угрюмым и уединенным – с интерьером в темных тонах и органическими материалами, вдохновленными густотой окружающего леса.

Первый этаж занимает гостиная с подвесным сиденьем и диваном, а также санузел с душем и сауной. Лестница ведет в спальную зону в мезонине с двуспальной кроватью. Кроме того, посетители могут выйти на террасу на крыше. Несмотря на небольшой размер (34 кв. м), в номере есть все необходимое для проживания в роскошном отеле, включая террасу на крыше, с которой открывается панорамный вид на пейзаж, а также панорамные окна и прозрачные пол и потолок.

Что касается скворечников, то, по словам представителей фирмы, размещение скворечников выглядит довольно просто, но на самом деле оно было тщательно выбрано для обеспечения оптимального освещения и обзора.

"Изменяя индивидуальные размеры птичьих гнезд и расширяя их наружу, а также в зависимости от типа и частоты птиц в этом районе, свет может проникать во внутреннее пространство, сохраняя при этом внешний вид. Благодаря обустройству нового гостиничного номера в экологически чистой среде гостям предоставляется возможность познакомиться с птицами в непосредственной близости, оказавшись в эпицентре природы", – рассказали в BIG.

Одна ночь в таком номере обойдется в сумму от 12 тысяч шведских крон за ночь (примерно 1180 долларов США), в зависимости от времени года.

Напомним, в Греции появится "уникальный курорт премиум-уровня". В огромном комплексе будет более 1000 номеров и люксов, театр на 3000 мест, открытая лужайка и амфитеатр для мероприятий.