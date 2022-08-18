У Лапландії з'явився готельний номер на дереві, обладнаний 350 шпаківнями (фото)

Одна ніч у такому номері коштуватиме 12 тисяч шведських крон (приблизно 1180 доларів США), залежно від пори року.

Данська архітектурна фірма Bjarke Ingels Group (BIG) завершила будівництво готельного номера на дереві у шведській Лапландії, створивши сферичну хатину, яка вкрита 350 будиночками для птахів. Проєкт під назвою "Біосфера" підвішений серед дерев лісу Харадс і є останнім доповненням до курорту Treehotel, повідомляє Нypebeast.

Згаданий курорт славиться дивовижним списком будиночків, створених деякими провідними архітекторами Скандинавії. Кожен номер спроєктований так, щоб взаємодіяти з лісом по-своєму, і кожен має власну індивідуальність.

Створюючи кулястий номер, покритий шпаківнями, команда, яка працює над проєктом, задіяла експерта з птахів Ульфа Омана, голови Орнітологічної асоціації Норрботтена, сподіваючись, що їхня ідея та його рекомендації допоможуть збільшити популяцію птахів у лісі.

"Встановлення пташиних гнізд — важливий захід. Крім того, зміна клімату призводить до того, що бум комах відбувається на початку року, і доти, коли пташенята вилуплюються, бум вже проходить. Годування є важливим допоміжним механізмом для птахів, які залишаються в Північній Швеції і потребують їжі взимку. Демонстрація використання пташиних гнізд та годування не тільки в Treehotel, але й для людей, які можуть встановити їх біля своїх будинків, дуже цінна. Ініціатива Treehotel щодо вжиття таких заходів може надихнути їх відвідувачів зробити те саме”, — наголосив Оман.

Фото: Bjarke Ingels Group

До такого незвичайного номера відвідувачі входять через підвісний міст. Усередині вони переносяться в простір, який здається похмурим і самотнім — з інтер'єром у темних тонах та органічними матеріалами, натхненними густотою навколишнього лісу.

Перший поверх займає вітальня з підвісним сидінням та диваном, а також санвузол з душем та сауною. Сходи ведуть у спальну зону в мезоніні з двоспальним ліжком. Окрім того, відвідувачі можуть вийти на терасу на даху. Попри невеликий розмір (34 кв. м), у номері є все необхідне для проживання в розкішному готелі, включаючи терасу на даху, з якої відкривається панорамний краєвид, а також панорамні вікна та прозорі підлога та стеля.

Що стосується шпаківень, то, за словами представників фірми, розміщення шпаківень виглядає досить просто, але насправді воно ретельно обране для забезпечення оптимального освітлення та огляду.

"Змінюючи індивідуальні розміри пташиних гнізд та розширюючи їх назовні, а також залежно від типу та частоти птахів у цьому районі, світло може проникати у внутрішній простір, зберігаючи при цьому зовнішній вигляд. Завдяки облаштуванню нового готельного номера в екологічно чистому середовищі гостям надається можливість познайомитись з птахами у безпосередній близькості, опинившись в епіцентрі природи", — розповіли у BIG.

Одна ніч у такому номері коштуватиме 12 тисяч шведських крон (приблизно 1180 доларів США), залежно від пори року.

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