Внучка британской королевы пошла работать в садовый центр за минимальную оплату

Осенью девушка отправится на учебу в Сэнт-Эндрюсский университет.

18-летняя внучка королевы Елизаветы II леди Луиза Виндзор устроилась на работу в садовый центр с оплатой 83 фунта стерлингов в час перед тем, как отправиться на учебу в в Сент-Эндрюсский университет, пишет The Sun.

Несмотря на то, что девушка вместе с родителями и братом живет в особняке стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов в Бэгшот-парке, графство Суррей, она пошла на работу с минимальной оплатой, трудясь там несколько дней в неделю. Как называется этот садовый центр, СМИ не разглашают. Луиза была кассиром, встречала клиентов, обрезала и сажала растения. При этом при ней не было охраны. По информации прессы, члены ее семьи получают защиту полиции только во время официальных мероприятий.

Покупатели узнали королевскую особу и не скрывали своего искреннего удивления, поскольку не рассчитывали увидеть дочь принца Эдварда в таком месте.

"Я знал, что кризис стоимости жизни был тяжелым, но я не думал, что когда-либо увижу внучку королевы, работающую в садовом центре", "Кажется, персонал обожает ее. Не каждый день покупаешь бегонии у королевской семьи", "Я не мог поверить, что это леди Луиза, мне пришлось смотреть дважды", "Она очень скромная и милая девушка, вежливая и внимательная к клиентам. Ей кКазалось, что она любит эту работу. Вы бы никогда не подумали, что внучка королевы возьмет на себя роль работающей за кассой", – делятся впечатлениями люди.

[ + – ] Луиза – дочь пинца Эдварда и Софи Уэссекской Фото: Getty Images

"Разве это не прекрасно, что внучка королевы закатала рукава и запачкала руки на летней работе перед тем, как поступить в университет – как и любой другой нормальный подросток", – отметила редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард.

Луиза Виндзор изучала английский язык, историю, политику и драму в своей школе в Аскоте, недалеко от семейного дома в Бэгшот-парке. Девушка поддерживает тесные отношения со своей бабушкой королевой и берет на себя все более публичную роль в королевской семье. Она взяла на себя одну из ключевых ролей в параде Trooping the Color во время празднования Платинового юбилея королевы, а затем появилась на балконе Букингемского дворца вместе с монархом.

Увлеченная наездница, леди Луиза унаследовала любовь к вождению экипажа от своего покойного деда, герцога Эдинбургского, который лично обучал ее этому виду спорта. Она занимается верховой ездой на конкурсной основе.

В университете, где будет учится королевская особа, в свое время познакомились принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Напомним, леди Луиза – дочь младшего ребенка королевы Елизаветы, принца Эдварда и графини Софи Уэссекской. Она занимает шестнадцатое место в порядке наследования британского престола.