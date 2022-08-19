Внучка британської королеви пішла працювати до садового центру за мінімальну оплату

Восени дівчина вирушить на навчання до Університету Сент-Ендрюс.

18-річна внучка королеви Єлизавети II леді Луїза Віндзор влаштувалася на роботу в садовий центр з оплатою 83 фунти стерлінгів на годину перед тим, як вирушити на навчання до Університету Сент-Ендрюс, пише The Sun.

Попри те, що дівчина разом з батьками та братом живе в особняку вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів у Бегшот-парку, графство Суррей, вона пішла на роботу з мінімальною оплатою, працюючи там кілька днів на тиждень. Як називається цей садовий центр, ЗМІ не розголошують. Луїза була касиром, зустрічала клієнтів, обрізала та садила рослини. Водночас із нею не було охорони. За інформацією преси, члени її сім'ї одержують захист поліції лише під час офіційних заходів.

Покупці впізнали королівську особу і не приховували свого щирого подиву, оскільки не сподівалися побачити дочку принца Едварда в такому місці.

"Я знав, що криза вартості життя була важкою, але я не думав, що коли-небудь побачу внучку королеви, яка працює в садовому центрі", "Здається, персонал обожнює її. Не кожен день купуєш бегонії у королівської родини", "Я не міг повірити, що це леді Луїза, мені довелося глянути двічі", "Вона дуже скромна і мила дівчина, ввічлива і уважна до клієнтів. Їй здавалося, що вона любить цю роботу. Ви б ніколи не подумали, що онука королеви візьме на себе роль працівниці за касою", — діляться враженнями люди.

[ + – ] Луїза – дочка пінця Едварда та Софі Уессекської Фото: Getty Images

"Хіба це не чудово, що внучка королеви закатала рукави і забрудила руки на літній роботі перед тим, як вступити до університету — як і будь-який інший нормальний підліток", — зазначила редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард.

Луїза Віндзор вивчала англійську мову, історію, політику та драму у своїй школі в Аскоті, неподалік від сімейного будинку в Бегшот-парку. Дівчина підтримує тісні стосунки зі своєю бабусею королевою і бере на себе все публічнішу роль у королівській родині. Вона взяла на себе одну з ключових ролей у параді Trooping the Color під час святкування Платинового ювілею королеви, а потім з'явилася на балконі Букінгемського палацу разом із монархом.

Захоплена наїзниця, леді Луїза успадкувала любов до керування екіпажем від свого покійного діда, герцога Единбурзького, який особисто навчав її цього виду спорту. Вона займається верховою їздою на конкурсній основі.

В університеті, де навчається королівська особа, свого часу познайомилися принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, леді Луїза — дочка молодшої дитини королеви Єлизавети, принца Едварда та графині Софі Уессекської. Вона посідає шістнадцяте місце у порядку спадкування британського престолу.