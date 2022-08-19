Богатые жители экономически развитых стран одеваются в секонд-хенде

77 % горожан с годовым доходом 50-100 тысяч долларов не прочь приобрести пару подержаных вещей.

74% жителей экономически развитых стран всех возрастов, полов и социально-экономического статуса покупают одежду в секонд-хенд. К такому выводу пришла компания Recurate, специализирующаяся на технологиях моды.

В организации отмечают, что еще недавно считалось, что секонд-хенд — сегмент одежды для бедных. Но в последние годы все изменилось. Теперь 77% горожан с годовым доходом 50 — 100 тысяч долларов покупают и продают подержанные вещи не реже одного раза в два-три месяца. Половины таких людей покупают одежду, чтобы затем ее перепродать.

64% тех, кто делает выбор в пользу секонд-хенда, обращают внимание на бренды средней ценовой категории: Lululemon, Nike, Levi's и J.Crew. Около 30% покупателей заинтересованы в люксовом сегменте.

Как известно, секонд-хенды можно разделить на два типа. К первому относятся селективные — там обычно можно найти винтажные люксовые вещи по неожиданно низкой цене. Второй тип секонд-хендов — сетевые. Здесь продают масс-маркет, вышедший из моды, а также иногда можно найти люксовые бренды, если очень постараться.

Эксперты считают, что такой спрос на подержаную одежду связан с тем, что развитие мировой моды зашло в тупик. Многие люксовые бренды возвращаются к коллекциям и трендам прошлых десятилетий — 70-х, 80-х и 90-х годов. А потому зачем тратить огромные деньги на то, что можно найти в секонд-хендах за гроши и выглядеть как с подиума.

По информации Recurate рынок перепродажи продолжает расти и опережать традиционную розничную торговлю, а потому брендам очень важно обратить на это внимание и заняться перепродажей своих коллекций. Повторная коммерция, по мнению организации, является ключом к открытию следующей главы роста, вовлеченности и лояльности.

Фокус ранее писал о том, что иногда среди подержаных вещей можно найти сюрприз. Так одна клиентка секонд-хенда однажды обнаружила жуткую записку в кармане пиджака, который ей приглянулся.