Багаті жителі економічно розвинених країн одягаються у секонд-хенді

77% городян з річним доходом 50-100 тисяч доларів не проти придбати пару вживаних речей.

74% жителів економічно розвинених країн різного віку, статей та соціально-економічного статусу купують одяг у секонд-хендах. Такого висновку дійшла компанія Recurate, що спеціалізується на технологіях моди.

В організації зазначають, що ще недавно вважалося, що секонд-хенд — сегмент одягу для бідних. Але останніми роками все змінилося. Тепер 77% городян з річним доходом 50 — 100 тисяч доларів купують і продають старі речі не рідше від одного разу на два-три місяці. Половина таких людей купує одяг, щоб потім його перепродати.

64% тих, хто робить вибір на користь секонд-хенду, звертають увагу на бренди середньої цінової категорії: Lululemon, Nike, Levi's та J.Crew. Близько 30% покупців зацікавлені у люксовому сегменті.

Як відомо, секонд-хенди можна поділити на два типи. До першого належать селективні — там зазвичай можна знайти люксові вінтажні речі за несподівано низькою ціною. Другий тип секонд-хендів — мережні. Тут продають мас-маркет, що вийшов із моди, а також іноді можна знайти люксові бренди, якщо дуже постаратися.

Експерти вважають, що такий попит на одяг пов'язаний з тим, що розвиток світової моди зайшов у глухий кут. Багато люксових брендів повертаються до колекцій і трендів минулих десятиліть — 70-х, 80-х та 90-х років. А тому навіщо витрачати величезні гроші на те, що можна знайти у секонд-хендах за копійки та виглядати як із подіуму.

За інформацією Recurate, ринок перепродажу продовжує зростати і випереджати традиційну роздрібну торгівлю, а тому брендам дуже важливо звернути на це увагу і зайнятися перепродажем своїх колекцій. Повторна комерція, на думку організації, є ключем до відкриття наступного розділу зростання, залучення та лояльності.

Фокус раніше писав про те, що іноді серед уживаних речей можна знайти сюрприз. Так одна клієнтка секонд-хенду одного разу виявила жахливу записку в кишені піджака, який їй сподобався.