Режиссерский дебют. Эмма Уотсон снялась в рекламной кампании Prada Beauty

Актриса сама срежиссировала ролик, в котором презентовала новую линейку парфюмов.

32-летняя звезда фильмов про Гарри Поттера Эмма Уотсон стала лицом новой рекламной кампании Prada. Снимки появились на странице бренда в Instagram.

Как известно, Эмма Уотсон сама срежиссировала ролик для Prada Beauty. Актриса позировала в розовом платье с голой спиной, а во время бекстейджа ей помогали несколько помощников, которые поддерживали длинный шлейф, пока актриса поднималась на платформу.

"Когда Prada попросили меня стать лицом их новой парфюмерной кампании, я спросила, могу ли я руководить ею. Спустя несколько месяцев я могу поделиться со всеми вами результатами их веры в меня. Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим произведением искусства, и надеюсь, что вам оно понравится так же, как мне понравилось его создавать. Я бы никогда не смогла сделать это без моей невероятной команды сотрудников. Спасибо за ваше время, приверженность, талант и страсть. Мой режиссерский дебют и новый многоразовый аромат Prada скоро появятся", — написала Эмма у себя в Instagram.

Аромат Prada Paradoxe, который представила актриса, заключен во флакон, полностью повторяющий треугольную форму логотипа бренда. Как отмечают представители бренда, в цветочно-фруктовой парфюмерной композиции лидируют ноты нероли, мандарина и мускуса.

Напомним, итальянский модный дом Prada объявил о запуске бьюти-линейки Prada Beauty несколько дней назад. Чтобы презентовать новинку, бренд запустил отдельный сайт и создал аккаунт в Instagram. Первым продуктом, анонсированным компанией, стал аромат Prada Paradoxe.

На странице бренда появились и другие фото Эммы Уотсон. На них актриса позирует в оранжевом платье. Волосы Эммы коротко подстрижены. Ее образ дополняют стильные серьги с логотипом бренда.

"Наша муза больше, чем просто муза. Больше, чем просто лицо. Более чем идеальное воплощение женщины Prada. Она воплощение женской современности, торжество женской многомерности во всем мире" — подписали фото в Instagram Prada.

Фокус ранее писал о том, что Эмма Уотсон призналась, в кого была влюблена на съемках "Гарри Поттера".