Режисерський дебют. Емма Вотсон знялася в рекламній кампанії Prada Beauty

Акторка сама зрежисувала ролик, у якому презентувала нову лінійку парфумів.

32-річна зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон стала обличчям нової рекламної кампанії Prada. Знімки з'явилися на сторінці бренду в Instagram.

Як відомо, Емма Вотсон сама зрежисувала ролик для Prada Beauty. Акторка позувала в рожевій сукні з голою спиною, а під час бекстейджу їй допомагали кілька помічників, які підтримували довгий шлейф, доки акторка піднімалася на платформу.

"Коли Prada попросили мене стати обличчям їх нової парфумерної кампанії, я запитала, чи можу я керувати нею. Через кілька місяців я можу поділитися з усіма вами результатами їхньої віри в мене. Я не можу дочекатися, щоб поділитися цим витвором мистецтва, і сподіваюся, що вам воно сподобається так само, як мені сподобалося його створювати. Я б ніколи не змогла зробити це без моєї неймовірної команди співробітників. Дякую за ваш час, відданість, талант і пристрасть. Мій режисерський дебют і новий багаторазовий аромат Prada скоро з'являться", — написала Емма у себе в Instagram.

Аромат Prada Paradoxe, який представила акторка, укладено у флакон, який повністю повторює трикутну форму логотипу бренду. Як зазначають представники бренду, у квітково-фруктовій парфумерній композиції лідирують ноти неролі, мандарину та мускусу.

Нагадаємо, італійський модний будинок Prada оголосив про запуск б'юті-лінійки Prada Beauty кілька днів тому. Щоб презентувати новинку, бренд запустив окремий сайт і створив обліковий запис в Instagram. Першим продуктом, який анонсував компанія, став аромат Prada Paradoxe.

На сторінці бренду з'явилися й інші фото Емми Вотсон. На них акторка позує в оранжевій сукні. Волосся Емми коротко підстрижене. Її образ доповнюють стильні сережки з логотипом бренду.

"Наша муза більше, ніж просто муза. Більше, ніж просто обличчя. Більш ніж ідеальне втілення жінки Prada. Вона втілення жіночої сучасності, торжество жіночої багатовимірності в усьому світі" — підписали фото в Instagram Prada.

Фокус раніше писав про те, що Емма Вотсон зізналася, в кого була закохана на зйомках "Гаррі Поттера".