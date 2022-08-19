Stuart Weitzman и Disney выпустили капсульную коллекцию обуви с Микки-Маусом

В рекламной компании участвовала модель Линдси Уиксон.

Недавно бренд обуви Stuart Weitzman объединился с Disney для создания капсульной коллекции обуви осень-зима 2022. По словам дизайнеров, они хотели создать обувь, в которой каждый ее владелец почувствует себя самым счастливым человеком на Земле, будто бы он попал в Диснейленд. Об этом пишет издание Нypebae.

"Меня так вдохновила идея объединения иконок. Мы хотели взять некоторые из наших самых знаковых стилей, вдохновленные диснеевскими Микки Маусом и Минни Маус, и сделать их сияющими, как самые классические звезды Диснея", — говорит руководитель отдела дизайна Stuart Weitzman Эдмундо Кастильо.

В рекламной компании участвовала модель Линдси Уиксон. Она представила элегантный дизайн ботинок, которые сочетают в себе милую природу Disney с утонченной чувственностью вневременного обувного бренда. В коллекции представлена обувь на шнуровке, украшенная сверкающими кристаллами Swarvoski в форме силуэтов Микки Мауса и Минни Маус из Диснея, белоснежные кроссовки с красочной иллюстрацией культовых персонажей. Кроме того, в коллекции есть сапоги до колен, мерцающие лоферы и сандалии, украшенные очаровательной мышкой Swarvoski.

Фото: Скриншот из Telegram

Напомним, недавно испанский бренд Loewe SS22 представил несколько пар обуви в черном и белом цветах с изящными тонкими кожаными ремешками. Главная особенность новых босоножек — интересный каблук, сделанный в виде разбитых яиц, брикета мыла, алых роз и красного лака. Фигурки полностью сохраняют форму и точный размер предметов, а дизайн проработан настолько детально, что можно запросто разглядеть потемневшие листья на стебле розы или пигментацию на скорлупе яйца.

Фокус ранее писал о том, какая обувь будет актуальна этой осенью. Как известно, в новом сезоне модные дизайнеры переосмыслили модели из прошлого и представили их в новом свете. Так, например, актуальными осенью будут ботинки челси на толстой подошвой с ремешками.