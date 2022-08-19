Stuart Weitzman і Disney випустили капсульну колекцію взуття з Міккі-Маусом

У рекламній компанії брала участь модель Ліндсі Віксон.

Нещодавно бренд взуття Stuart Weitzman об'єднався з Disney для створення капсульної колекції взуття осінь-зима 2022. За словами дизайнерів, вони хотіли створити взуття, у якому кожен її власник почуватиметься найщасливішою людиною на Землі, ніби він потрапив у Діснейленд. Про це пише видання Нypebae.

"Мене так надихнула ідея об'єднання іконок. Ми хотіли взяти деякі з наших найзнаковіших стилів, натхненні діснеївськими Міккі Маусом і Мінні Маус, і зробити їх сяйливими, як найкласичніших зіркок Діснея", — каже керівник відділу дизайну Stuart Weitzman Едмундо Касті.

У рекламній компанії брала участь модель Ліндсі Віксон. Вона представила елегантний дизайн черевиків, які поєднують у собі милу природу Disney із витонченою чуттєвістю позачасового взуттєвого бренду. У колекції представлено взуття на шнурівці, прикрашене блискучими кристалами Swarvoski у формі силуетів Міккі Мауса та Мінні Маус з "Діснея", білі кросівки з яскравою ілюстрацією культових персонажів. Крім того, в колекції є чоботи до колін, мерехтливі лофери та сандалії, прикрашені чарівною мишкою Swarvoski.

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Нагадаємо, нещодавно іспанський бренд Loewe SS22 представив кілька пар взуття в чорному та білому кольорах із витонченими тонкими шкіряними ремінцями. Головна особливість нових босоніжок — цікавий підбор, зроблений у вигляді розбитих яєць, бруска мила, червоних троянд і червоного лаку. Фігурки повністю зберігають форму й точний розмір предметів, а дизайн пророблений настільки детально, що можна запросто розглянути потемніле листя на трояндовому стеблі або пігментацію на шкаралупі яйця.

Фокус раніше писав про те, яке взуття буде актуальне цієї осені. Як відомо, у новому сезоні модні дизайнери переосмислили моделі з минулого та представили їх у новому світлі. Так, наприклад, актуальними восени будуть черевики челсі на товстій підошві з ремінцями.