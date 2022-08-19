В Калифорнии закрыли доступ к самому высокому дереву в мире (видео)

Открыв местонахождение этого дерева, туристы уже успели оставить там следы своего пребывания. Теперь за излишний интерес им грозит большой штраф и даже тюремный срок.

Руководство Национального парка "Редвудс" на севере Калифорнии запретило посетителям приближаться к самому высокому дереву в мире – секвойе "Гиперион". В случае нарушения предписания им грозит штраф в размере $5 тысяч или же тюремное заключение сроком до шести месяцев, сообщает Associated Press.

Красное дерево высотой 115,61 м вида Sequoia sempervirens растет глубоко в лесу в месте, не предназначенном для гостей парка. Несмотря на то, что этот район был закрыт для посещения, массивное дерево оказалось в центре внимания в 2006 году, когда его обнаружили два натуралиста. Вскоре его точное место в районе без сотовой связи стало известно блогерам-путешественникам и другим энтузиастам, и к 2010 году сюда начали стекаться посетители. Девять лет спустя Книга рекордов Гиннеса присвоила ему титул самого высокого живого дерева в мире.

Возраст "Гипериона", по оценкам специалистов, – от 600 до 800 лет, а его диаметр на уровне груди (1,4 м) – более 4,84 метров. Дерево растет на склоне холма, где 96% его окрестностей заросло первоначальным прибрежным секвойным лесом.

Повышенный интерес туристов к этому уникальному дереву дал свои негативные результаты. По мере того, как все больше людей находили "Гиперион", для чего приходилось пробираться сквозь растительность, тем больше повреждений получила эта и соседние секвойи. Публичный доступ к дереву был закрыт в марте 2022 года.

"Количество мусора увеличилось, были замечены человеческие отходы, и все больше людей подходят к этому дереву. Они создают больше социальных троп, и все это наносит ущерб растительности, почве, и весь мусор просто остается там… Надеюсь, люди понимают, что мы делаем это (штрафные санкции), потому что наше внимание сосредоточено на защите ресурсов и безопасности посетителей ", – объяснил журналистам управляющий природными ресурсами парка Леонель Аргуэлло.

Вместо этого он предложил посетителям отправиться в рощу высоких деревьев с впечатляющими секвойями и мощеными тропами.

"Вы можете прогуляться по роще, а затем устроить пикник у ручья, поплескаться и поплавать в воде. Вам не нужно карабкаться к этому высокому дереву, которое не так уж и впечатляет", – добавил Аргуэлло.

Ранее мы писали о том, что в Лапландии появился сферический гостиничный номер на дереве, фасад которого украшают 350 птичьих домиков.