У Каліфорнії закрили доступ до найвищого дерева у світі (відео)

Відкривши місцезнаходження цього дерева, туристи вже встигли залишити там сліди свого перебування. Тепер за зайвий інтерес їм загрожує величезний штраф і навіть тюремний термін.

Керівництво Національного парку "Редвудс" на півночі Каліфорнії заборонило відвідувачам наближатися до найвищого дерева у світі — секвої "Гіперіон". У разі порушення припису їм загрожує штраф у розмірі $5 тисяч або тюремне ув'язнення строком до шести місяців, повідомляє Associated Press.

Червоне дерево заввишки 115,61 м виду Sequoia sempervirens росте глибоко у лісі в місці, не призначеному для гостей парку. Попри те, що цей район закрили для відвідування, масивне дерево опинилося в центрі уваги у 2006 році, коли його виявили два натуралісти. Незабаром його точне місце в районі без стільникового зв'язку стало відомим блогерам-мандрівникам та іншим ентузіастам, і до 2010 року сюди почали стікатися відвідувачі. Через дев'ять років Книга рекордів Гіннеса надала йому титул найвищого живого дерева у світі.

Вік "Гіперіону", за оцінками фахівців, — від 600 до 800 років, а його діаметр на рівні грудей (1,4 м) — понад 4,84 метра. Дерево росте на схилі пагорба, де 96% його околиць поросло первісним прибережним секвойним лісом.

Підвищений інтерес туристів до цього унікального дерева дав негативні результати. У міру того, як все більше людей знаходили "Гіперіон", для чого доводилося пробиратися крізь рослинність, тим більше ушкоджень зазнала ця та сусідні секвої. Публічний доступ до дерева закрили у березні 2022 року.

"Кількість сміття збільшилася, помічено людські відходи, і все більше людей підходять до цього дерева. Вони створюють більше соціальних стежок, і все це завдає шкоди рослинності, ґрунту, і все сміття просто залишається там... Сподіваюся, люди розуміють, що ми робимо це (штрафні санкції), тому що наша увага зосереджена на захисті ресурсів та безпеки відвідувачів», — пояснив журналістам керівник природними ресурсами парку Леонель Аргуелло.

Натомість він запропонував відвідувачам вирушити в гай високих дерев із дивовижними секвоями та брукованими стежками.

"Ви можете прогулятися гаєм, а потім влаштувати пікнік біля струмка, поплескатися і поплавати у воді. Вам не потрібно дертися до цього високого дерева, яке не так вже й вражає", — додав Аргуелло.

Раніше ми писали про те, що в Лапландії з'явився сферичний номер на дереві, фасад якого прикрашають 350 пташиних будиночків.