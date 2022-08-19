Как замедлить старение кожи: три доступных ингредиента для молодости и упругости лица

Эфирные масла доступны по цене и просты в применении, а эффект от их использования говорит сам за себя.

Старение – неизбежный процесс, однако появление морщин на лице можно замедлить, используя природные ингредиенты и средства, которые найдутся в любом доме. В частности, справитьс с мимическими морщинами, увлажнить кожу и подарить ей дополнительную упругость помогут масла шалфея, герани и из виноградных косточек.

Масло шалфея

Это эфирное масло пролучают из цветущих побегов шалфея лекарственного. Оно незаменимо для ухода за жирной кожей с расширенными порами, восстановления ее упругости и эластичности, а также омоложения. Этому способствует наличие в составе масла флавоноидов, веществ, которые позволяют предотвратить раннее старение.

Омолаживающая маска для кожи лица с маслом шалфея

Ингредиенты:

Натуральный йогурт;

Натуральный мед;

Эфирное масло шалфея.

Натуральный йогурт является настоящим спасением для увядающей и уставшей кожи. Он насыщает ее полезными веществами и способствует восстановлению водного баланса. Лучше для приготовления маски взять густой йогурт. В жидкий йогурт следует добавить немного пшеничной муки, в противном случае маска будет стекать. Все ингредиенты перемешать и нанести на 15-20 минут на чистую кожу, после чего смыть теплой водой.

Также масло шалфея можно добавлять в увлажняющий крем. Это тоже будет способствовать профилактике морщин.

Масло из герани

Герань на протяжении веков популярно в косметике как средство от морщин. Его можно использовать для сухой, жирной и даже чувствительной кожи. Оно является вяжущим средством, помогая сокращать морщины, стимулирует циркуляцию крови и повышает эластичность кожи. При добавлении в массажное масло оно снижает сухость кожи, подтягивает овал и увлажняет лицо. Добавьте две капли эфирного масла герани в ваш лосьон для лица и применяйте его дважды в день. Оно увлажнит кожу, насытит ее полезными микроэлементами и сохранит ее упругость.

Масло из виноградных косточек

Масло виноградных косточек представляет собой растительное масло, получаемое в основном методом горячей экстракции из семян винограда, и является побочным продуктом виноделия. В масле из виноградных семян присутствует высокая концентрация витаминов группы В, а также витамины А, Е, С, органических кислот и минеральных веществ, которые позволяют очищать организм от вредных веществ, регулировать нервную систему, обладает иммуностимулирующим свойствами, нейтрализует воспаления и служит прекрасным регулятором обмена веществ в организме. Кроме этого, виноградное масло обладает профилактическими свойствами против опухолевых и воспалительных процессов, а также имеет регенеративный, антивозрастной эффект. В нем содержится фолиевая кислота, благодаря чему оно способствует регенерации кровеносной системы, кожи и клеток организма.

Масло из виноградых косточек также защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Маски с маслом виноградной косточки от морщин

Если взять столовую ложку масла косточек винограда, добавить к нему несколько капель фенхеля, мяты, сосны, лиметта или нейроли, то получится весьма эффективная маска против глубоких морщин. Наносить ее надо ежедневно. А если таким же образом смешать масло из косточек винограда и масло сандала или каепута, то получится идеальный состав для регулярного ухода за увядающей или зрелой кожей.

Напомним, какие маски легко сделать в домашних условиях, чтобы сохранить свежесть и чистоту лица.