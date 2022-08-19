Як уповільнити старіння шкіри: три доступні інгредієнти для молодості й пружності обличчя

Ефірні олії доступні за ціною та прості в застосуванні, а ефект від їхнього використання говорить сам за себе.

Старіння — неминучий процес, проте появу зморшок на обличчі можна уповільнити, використовуючи природні інгредієнти та засоби, що знайдуться в будь-якому будинку. Зокрема, справитися з мімічними зморшками, зволожити шкіру та подарувати їй додаткову пружність допоможуть олії шавлії, герані та з виноградних кісточок.

Олія шавлії

Цю ефірну олію добувають із квітучих пагонів шавлії лікарської. Вона незамінна для догляду за жирною шкірою з розширеними порами, для відновлення її пружності й еластичності, а також омолодження. Цьому сприяє наявність у складі олії флавоноїдів — речовин, які дозволяють запобігти ранньому старінню.

Омолоджувальна маска для шкіри обличчя з олією шавлії

Складові:

натуральний йогурт;

натуральний мед;

ефірна олія шавлії.

Натуральний йогурт є справжнім порятунком для шкіри, що в'яне та втомилася. Він насичує її корисними речовинами та сприяє відновленню водного балансу. Найкраще для приготування маски взяти густий йогурт. У рідкий йогурт слід додати трохи пшеничного борошна, інакше маска стікатиме. Усі інгредієнти перемішати й нанести на 15-20 хвилин на чисту шкіру, після чого змити теплою водою.

Також олію шавлії можна додавати у зволожувальний крем. Це також сприятиме профілактиці зморшок.

Олія з герані

Герань протягом століть популярна в косметиці як засіб від зморшок. Її можна використовувати для сухої, жирної та навіть чутливої шкіри. Вона є в'язким засобом, допомагаючи зменшувати зморшки, стимулює циркуляцію крові та підвищує еластичність шкіри. При додаванні до масажу олія знижує сухість шкіри, підтягує овал і зволожує обличчя. Додайте дві краплі ефірної олії герані у ваш лосьйон для обличчя та застосовуйте його двічі на день. Він зволожить шкіру, наситить її корисними мікроелементами та збереже її пружність.

Олія з виноградних кісточок

Олія виноградних кісточок — це рослинна олія, одержувана в основному методом гарячої екстракції з насіння винограду, і є побічним продуктом виноробства. В олії з виноградного насіння присутня висока концентрація вітамінів групи В, а також вітаміни А, Е, С, органічних кислот і мінеральних речовин, які дозволяють очищати організм від шкідливих речовин, регулювати нервову систему, має імуностимулюючі властивості, нейтралізує запалення та служить чудовим регулятором обміну речовин у організмі. Крім цього, виноградна олія має профілактичні властивості проти пухлинних і запальних процесів, а також має регенеративний, антивіковий ефект. У ньому міститься фолієва кислота, завдяки чому олія сприяє регенерації кровоносної системи, шкіри та клітин організму.

Олія з виноградних кісточок також захищає шкіру від негативного впливу навколишнього середовища.

Маски з олією виноградної кісточки від зморшок

Якщо взяти столову ложку олії кісточок винограду, додати до неї кілька крапель фенхелю, м'яти, сосни, лімету чи нейролі, то вийде дуже ефективна маска проти глибоких зморшок. Наносити її треба щодня. А якщо так само змішати олію з кісточок винограду й олію сандала або каепута, то вийде ідеальний склад для регулярного догляду за шкірою, що в'яне, або зрілою шкірою.

Нагадаємо, які маски легко зробити в домашніх умовах, щоб зберегти свіжість і чистоту обличчя.