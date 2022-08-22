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Стиль жизни

Принц Гарри внезапно уехал в Африку без жены и детей

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Фото: The Royal Family/Twitter | Принц Гарри в Африке

Принц с недавних пор заявляет, что это его "место силы", но снова поползли слухи о разладе в герцогской семье

Принц Гарри отправился с внезапным визитом в Африку, оставив жену, Меган Маркл и детей в США. Об этом пишет PEOPLE.

Принц недавно рассказал о своей "страсти к Африке", поделившись тем, где он нашел "родственную душу" в лице жены Меган Маркл.

Визит хоть был и неожиданным, но вполне официальным. Гарри занимает пост президента Африканских парков, некоммерческой природоохранной группы, которая управляет национальными парками по всему континенту.

принц гарри, принц гарри африка
принц гарри, принц гарри африка
принц гарри, принц гарри африка
принц гарри, принц гарри африка
принц гарри, принц гарри африка
принц гарри, принц гарри африка

Гарри уже встретился с группой официальных лиц США, защитников природы и филантропов, которые "совершают поездку по охраняемым территориям дикой природы", — сообщил представитель герцога Сассекского. Правда, почему герцог отправился в такое важное для его семьи место в одиночестве — представитель не пояснил. Так что в Сети снова говорят о разладе между Меган и Гарри, которые уже не так популярны, как было ранее и безуспешно пытаются вернуть народную любовь.

Принц Гарри начал работать с African Parks в 2016 году и в следующем году стал президентом организации. В 2015 году Гарри провел три месяца, работая над рядом проектов в поддержку дикой природы и местных сообществ в Намибии, Танзании, Южной Африке и Ботсване. Он также был в Малави, где участвовал в проекте "500 слонов", одном из крупнейших и наиболее значительных перемещений этих животных в истории сохранения вида.

Африка — это место, близкое сердцу принца Гарри. Он даже называл его своим "вторым домом". Он посещал этот континент с детства: сначала с матерью, принцессой Дианой, потом самостоятельно. Во время выступления в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в рамках Дня Нельсона Манделы в прошлом месяце принц Гарри рассказал, как Африка связала его с двумя важными женщинами в его жизни: его женой Меган и его матерью, принцессой Дианой.

"Большую часть моей жизни это был мой спасательный круг, место, где я снова и снова находил покой и исцеление. Здесь я чувствовал себя ближе всего к своей матери и искал утешения после ее смерти, и где я знал, что нашел родственную душу в своей жене", — сообщил Гарри.

В 2016 году Меган и Гарри ездили в Африку вместе. Также он украсил двумя бриллиантами из Ботсваны обручальное кольцо, которое подарил Маркл.

Осенью 2019 года Меган и принц Гарри совершили королевский тур по Африке, взяв с собой своего сына Арчи.

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Принц Гарри и Меган Маркл в Африке
Фото: The Royal Family/Twitter

А вот визит Меган Маркл в Руанду в 2016 году еще до замужества, оказался весьма скандальным. Актриса, попозировав перед камерами, укатила на модную фотосессию с фэшн-фотографом Габор Юриной. Кинопродюсер Бренда Сурмински была озадачена исчезновением ведущей звезды, а Том Бауэр, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", написал: "знаменитости, использующие заброшенную африканскую деревню в качестве фона для модной съемки, всегда умопомрачительны".