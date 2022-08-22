Принц Гарри внезапно уехал в Африку без жены и детей

Принц с недавних пор заявляет, что это его "место силы", но снова поползли слухи о разладе в герцогской семье

Принц Гарри отправился с внезапным визитом в Африку, оставив жену, Меган Маркл и детей в США. Об этом пишет PEOPLE.

Принц недавно рассказал о своей "страсти к Африке", поделившись тем, где он нашел "родственную душу" в лице жены Меган Маркл.

Визит хоть был и неожиданным, но вполне официальным. Гарри занимает пост президента Африканских парков, некоммерческой природоохранной группы, которая управляет национальными парками по всему континенту.

Гарри уже встретился с группой официальных лиц США, защитников природы и филантропов, которые "совершают поездку по охраняемым территориям дикой природы", — сообщил представитель герцога Сассекского. Правда, почему герцог отправился в такое важное для его семьи место в одиночестве — представитель не пояснил. Так что в Сети снова говорят о разладе между Меган и Гарри, которые уже не так популярны, как было ранее и безуспешно пытаются вернуть народную любовь.

Принц Гарри начал работать с African Parks в 2016 году и в следующем году стал президентом организации. В 2015 году Гарри провел три месяца, работая над рядом проектов в поддержку дикой природы и местных сообществ в Намибии, Танзании, Южной Африке и Ботсване. Он также был в Малави, где участвовал в проекте "500 слонов", одном из крупнейших и наиболее значительных перемещений этих животных в истории сохранения вида.

Африка — это место, близкое сердцу принца Гарри. Он даже называл его своим "вторым домом". Он посещал этот континент с детства: сначала с матерью, принцессой Дианой, потом самостоятельно. Во время выступления в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в рамках Дня Нельсона Манделы в прошлом месяце принц Гарри рассказал, как Африка связала его с двумя важными женщинами в его жизни: его женой Меган и его матерью, принцессой Дианой.

"Большую часть моей жизни это был мой спасательный круг, место, где я снова и снова находил покой и исцеление. Здесь я чувствовал себя ближе всего к своей матери и искал утешения после ее смерти, и где я знал, что нашел родственную душу в своей жене", — сообщил Гарри.

В 2016 году Меган и Гарри ездили в Африку вместе. Также он украсил двумя бриллиантами из Ботсваны обручальное кольцо, которое подарил Маркл.

Осенью 2019 года Меган и принц Гарри совершили королевский тур по Африке, взяв с собой своего сына Арчи.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл в Африке Фото: The Royal Family/Twitter

А вот визит Меган Маркл в Руанду в 2016 году еще до замужества, оказался весьма скандальным. Актриса, попозировав перед камерами, укатила на модную фотосессию с фэшн-фотографом Габор Юриной. Кинопродюсер Бренда Сурмински была озадачена исчезновением ведущей звезды, а Том Бауэр, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", написал: "знаменитости, использующие заброшенную африканскую деревню в качестве фона для модной съемки, всегда умопомрачительны".