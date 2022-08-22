Принц Гаррі раптово виїхав у Африку без дружини та дітей

Принц із недавніх пір заявляє, що це його "місце сили", але знову поповзли чутки про розлад у герцогській родині.

Принц Гаррі вирушив із раптовим візитом в Африку, залишивши дружину, Меган Маркл, і дітей у США. Про це пише PEOPLE.

Принц нещодавно розповів про свою "пристрасть до Африки", поділившись тим, де він знайшов "споріднену душу" в особі дружини Меган Маркл.

Візит хоч був несподіваним, але цілком офіційним. Гаррі займає пост президента Африканських парків, некомерційної природоохоронної групи, яка керує національними парками по всьому континенту.

Гаррі вже зустрівся з групою офіційних осіб США, захисників природи й філантропів, які "здійснюють поїздку по територіях дикої природи, що охороняються", — повідомив представник герцога Сассекського. Щоправда, чому герцог вирушив у таке важливе для його сім'ї місце на самоті, представник не пояснив. Так що в мережі знову говорять про розлад між Меган і Гаррі, які вже не такі популярні, як було раніше, і безуспішно намагаються повернути народну любов.

Принц Гаррі почав працювати з African Parks у 2016 році та наступного року став президентом організації. У 2015 році Гаррі провів три місяці, працюючи над низкою проєктів на підтримку дикої природи та місцевих громад у Намібії, Танзанії, Південній Африці та Ботсвані. Він також був у Малаві, де брав участь у проєкті "500 слонів", одному з найбільших і найзначніших переміщень цих тварин в історії збереження виду.

Африка — це місце, близьке серцю принца Гаррі. Він навіть називав його своїм "другим будинком". Він відвідував цей континент із дитинства: спочатку з матір'ю, принцесою Діаною, потім самостійно. Під час виступу в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в межах Дня Нельсона Мандели минулого місяця принц Гаррі розповів, як Африка пов'язала його з двома важливими жінками його життя: його дружиною Меган і його матір'ю, принцесою Діаною.

"Велику частину мого життя це було моє рятувальне коло, місце, де я знову й знову знаходив спокій і зцілення. Тут я відчував себе найближче до своєї матері і шукав втіхи після її смерті, і де я знав, що знайшов споріднену душу у своїй дружині", — повідомив Гаррі.

У 2016 році Меган та Гаррі їздили в Африку разом. Також він прикрасив двома діамантами з Ботсвани обручку, яку подарував Маркл.

Восени 2019 року Меган і принц Гаррі здійснили королівський тур Африкою, взявши із собою свого сина Арчі.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці Фото: The Royal Family/Twitter

А ось візит Меган Маркл в Руанду у 2016 році ще до заміжжя виявився дуже скандальним. Акторка, позувавши перед камерами, поїхала на модну фотосесію з фешн-фотографом Габором Юриною. Кінопродюсерка Бренда Сурмінскі була спантеличена зникненням провідної зірки, а Том Бауер, автор книги "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами", написав: "знаменитості, які використовують занедбане африканське село як тло для модної зйомки, завжди дивовижні".