Мать супермоделей Хадид опубликовала обнаженное фото

58-летняя Иоланда Хадид станет ведущей нидерландского шоу "Топ-модель"

Иоланда Хадид, мать, пожалуй, самый успешных моделей современности: Джиджи и Беллы Хадид, запостила интригующее фото, рекламируя свое участие в новом шоу "Топ-модель" в Нидерландах.

58-летняя Иоланда позировала совершенно обнаженной, лишь в черном блейзере, накинутом на плечи. Фотографировал ее Филипп Фогелензанг.

[ + – ] Иоланда Хадид Фото: Instagram yolanda hadid

"Так приятно вернуться к работе, а еще лучше сделать это с целой голландской командой мечты", — написала она, опубликовав фото.

Выбор шоу неслучаен – Иоланда, жена миллионера Мохамеда Хадида, родилась в Нидерландах, ее девичья фамилия: ван ден Херик. Именно там она начала свою модельную карьеру в 16 лет.

Брак с Хадидом распался в 2000 году. В 2007-ом она вышла замуж за музыканта и продюсера Дэвида Фостера, обладателя 16-ти статуэток "Грэмми", но развелась с ним десять лет спустя.

Именно благодаря Иоланде ее дочери построили успешную модельную карьеру, равно, как и ее сын Анвар. Но в Сети бывшую модель недолюбливают, подозревая в авторитарности.

[ + – ] Иоланда Хадид с дочками

Еще в 2019 году, ее критиковали за старое шоу "Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз", где она давала советы по диете своим маленьким дочерям и отговаривала Джиджи играть в волейбол, потому что это сделает ее "тяжеловесной".

Она гордится тем, что ее дочери буквально с трех лет начали сниматься для модных журналов. А когда Белла Хадид призналась, что в 14 лет сделала ринопластику – ее поклонники раскритиковали Иоланду. Ведь в таком юном возрасте будущая супермодель не могла принять подобное решение самостоятельно.

Также Иоланду подозревают в разладе между Джиджи Хадид и отцом ее ребенка Зейном Маликом. По слухам, та очень активно вмешивалась в жизнь дочери, так что Зейн вспылил и запер тещу в шкафу. Та после обвинила его в насилии.