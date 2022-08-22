Мати супермоделей Хадід опублікувала оголене фото

58-річна Йоланда Хадід стане ведучою нідерландського шоу "Топ-модель".

Йоланда Хадід, мати, мабуть, найуспішніших моделей сучасності Джіджі та Белли Хадід, запостила інтригуюче фото, рекламуючи свою участь у новому шоу "Топ-модель" у Нідерландах.

58-річна Йоланда позувала зовсім оголеною, лише в чорному блейзері, накинутому на плечі. Фотографував її Філіп Фогелензанг.

[ + – ] Йоланда Хадід Фото: Instagram yolanda hadid

"Так приємно повернутися до роботи, а ще краще зробити це з цілою голландською командою мрії", — написала вона, опублікувавши фото.

Вибір шоу невипадковий — Йоланда, дружина мільйонера Мохамеда Хадіда, народилася в Нідерландах, її дівоче прізвище ван ден Херік. Саме там вона розпочала свою модельну кар'єру в 16 років.

Шлюб із Хадідом розпався 2000 року. 2007-го вона вийшла заміж за музиканта й продюсера Девіда Фостера, володаря 16-ти статуеток "Греммі", але розлучилася з ним через десять років.

Саме завдяки Йоланді її дочки побудували успішну модельну кар'єру, як і її син Анвар. Але в мережі колишню модель недолюблюють, підозрюючи в авторитарності.

[ + – ] Йоланда Хадід із доньками

Ще у 2019 році її критикували за старе шоу "Справжні домогосподарки з Беверлі-Гіллз", де вона давала поради щодо дієти своїм маленьким дочкам і відмовляла Джіджі грати у волейбол, бо це зробить її "тяжковаговою".

Вона пишається тим, що її дочки буквально з трьох років почали зніматися для модних журналів. А коли Белла Хадід зізналася, що в 14 років зробила ринопластику, її шанувальники розкритикували Йоланду. Адже в такому юному віці майбутня супермодель не могла ухвалити подібне рішення самостійно.

Також Йоланду підозрюють у розладі між Джіджі Хадід і батьком її дитини Зейном Маліком. За чутками, та дуже активно втручалася в життя дочки, так що Зейн розлютився та замкнув тещу в шафі. Та згодом звинуватила його в насильстві.