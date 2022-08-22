Скандал из-за флешмоба ко Дню независимости: Минкульт извинился за символ трезубца

Соцсети раскритиковали предложенную идею и в итоге решили, что лучше варианта трезубца Вячеслава Черновола не придумать. Хотя новый жест поддержали известные музыканты и министр культуры Александр Ткаченко.

Испанским стыдом, фиаско и кринжем назвали пользователи соцсетей флешмоб, запущенный к 31-й годовщине Дня Независимости сотрудниками Министерства культуры совместно с Banda Agency. Впоследствии министерству пришлось признать ошибку и извиниться.

Гражданам предлагалось освоить новый элемент языка жестов: оттопыренный указательный, средний пальцы и мизинец с загнутым безымянным должны были, по мысли авторов идеи, символизировать букву "Н" (то есть независимость) и одновременно напоминать символ украинского трезубца.

Однако пользователи Сети считали сексуальный подтекст в предложенном жесте. Флешмоб поддержали известные пописполнители: Надя Дорофеева, представители группы Kalush Orchestra, Даша Астафьева, а также министр культуры Александр Ткаченко.

[ + – ] Надя Дорофеева

[ + – ] Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко Фото: Скриншот

В Министерстве культуры и рекламном агентстве решили, что в этом году праздник Независимости должен "прозвучать громко, как никогда", и, поскольку будет много контента и мощных речей, следует все это подкрепить универсальным приветствием. Однако не на всех территориях Украины сейчас можно безопасно демонстрировать свою патриотическую позицию. Для этого в Banda и выбрали "новый" жест для трезубца.

Свои снимки с новым "патриотическим" жестом предложили подписывать хештегом #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ и выкладывать в соцсети.

[ + – ] В Сети создают мемы по поводу нового жеста трезубца

Реакция соцсетей

Вместе с тем, пользователи по-преимуществу высказывались против такой идеи и посоветовали побыстрее убрать пост, дабы не смешить иностранцев, т.к. это жест с сексуальным подтекстом. При этом кто-то заметил, что агентство удалило посты с фото, а затем вернуло их, но уже без фотографии главы Минкульта Александра Ткаченко.

Кто-то напомнил, что незачем придумывать новое, когда уже есть жест трезубца политика Вячеслава Черновола: три сложенных пальца, с согнутым большим пальцем и мизинцем.

[ + – ] Жест персонажа "Звездный путь".

[ + – ] Вариант трезубца.

[ + – ] Актер Евгений Леонов, фильм "Джентельмены удачи".

[ + – ] Реслер Джеф Харди.

Мнение Banda Agency

Представители креативного агентства прокомментировали эту идею, сообщив, что пытались выбрать наименее опасный жест для всех жителей страны. Известный жест Черновола решили не использовать, так как это не представляется возможным на неподконтрольных Украине территориях, к тому же это символ известной политсилы.

По словам креативщиков, они точно не вкладывали в него сексуальный подтекст. А предложенный жест в дактильной азбуке означает букву "Н".

"Ваши комментарии убедили нас в том, что сила Трезуба Черновола бесспорна. Мы уважаем эту позицию и предлагаем использовать тот жест Трезуба, который вам нравится. Не забывайте только добавлять хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ", — добавили в Banda.

В Минкульте признали ошибку

"Во-первых, приносим извинения за то, что "перекреативили" вместе с @banda.agency. Ни в коем случае не ставили целью оскорбить наших граждан. Целью было — создать общий символ "для своих". Жест, который можно было бы показать в знак гордости за свою страну, а не наоборот. Без какого-либо подтекста или пренебрежения", — говорилось в сообщении министерства в Instagram. Авторы публикации добавили к посту фото Вячеслава Черновола с подписью: "Единственно возможный жест трезубца".

Поэтому пользователи Сети и сами рекламные креативщики теперь предлагают использовать универсальный жест трезубца от Вячеслава Черновола.

[ + – ] Универсальный символ трезубца от Вячеслава Черновола

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