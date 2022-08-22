Скандал через флешмоб до Дня незалежності: Мінкульт вибачився за символ тризубця

Соцмережі розкритикували запропоновану ідею і зрештою вирішили, що кращого за варіант тризубця В'ячеслава Чорновола не вигадати. Хоча новий жест підтримали відомі музиканти та міністр культури Олександр Ткаченко.

Іспанським соромом, фіаско та крінжем назвали користувачі соцмереж флешмоб, запущений до 31-ї річниці Дня Незалежності співробітниками Міністерства культури спільно з Banda Agency. Згодом міністерству довелося визнати помилку та вибачитися.

Громадянам пропонувалося освоїти новий елемент мови жестів: відстовбурчений вказівний, середній пальці та мізинець із загнутим безіменним мали, на думку авторів ідеї, символізувати букву "Н" (тобто незалежність) і водночас нагадувати символ українського тризубця.

Однак, користувачі мережі вважали сексуальний підтекст у запропонованому жесті. Флешмоб підтримали відомі виконавці: Надя Дорофєєва, представники групи Kalush Orchestra, Даша Астаф'єва, а також міністр культури Олександр Ткаченко.

[ + – ] Надя Дорофєєва

[ + – ] Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко Фото: Скріншот

У Міністерстві культури та рекламному агентстві вирішили, що цьогоріч свято Незалежності має "прозвучати голосно, як ніколи", й, оскільки буде багато контенту та потужних промов, варто все це підкріпити універсальним привітанням. Проте не на всіх теренах України зараз можна безпечно демонструвати свою патріотичну позицію. Для цього у Banda й обрали "новий" жест для тризубця.

Свої знімки з новим "патріотичним" жестом запропонували підписувати хештегом #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ та викладати у соцмережі.

[ + – ] У мережі створюють меми довкола нового жесту тризубця

Реакція соцмереж

Разом із тим, користувачі переважно висловлювалися проти такої ідеї і порадили якнайшвидше прибрати допис, щоб не смішити іноземців, оскільки це жест із сексуальним підтекстом. При цьому хтось зауважив, що агенція видалила дописи з фото, а потім повернула їх, але вже без фото голови Мінкульту Олександра Ткаченка.

Хтось нагадав, що нічого вигадувати нове, коли вже є жест тризубця політика В'ячеслава Чорновола: три складені пальці, із зігнутим великим пальцем і мізинцем.

[ + – ] Жест персонажа "Зоряний шлях"

[ + – ] Варіант тризубця

[ + – ] Актор Євген Леонов, фільм "Джентельмени удачі"

[ + – ] Реслер Джефф Гарді

Думка Banda Agency

Представники креативного агентства прокоментували цю ідею, повідомивши, що намагалися обрати найнебезпечніший жест для всіх мешканців країни. Відомий жест Чорновола вирішили не використовувати, оскільки це неможливо на непідконтрольних Україні територіях, до того ж це символ відомої політсили.

За словами креативників, вони точно не вкладали у нього сексуальний підтекст. А запропонований жест у дактильній абетці означає букву "Н".

"Ваші коментарі переконали нас у тому, що сила Тризуба Чорновола безперечна. Ми поважаємо цю позицію і пропонуємо використовувати той жест Тризуба, який вам подобається. Не забувайте лише додавати хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ", — додали в Banda.

У Мінкульті визнали помилку

"По-перше, просимо вибачення за те, що "перекреативили" разом із @banda.agency. У жодному разі не ставили за мету образити наших громадян. Метою було створити спільний символ "для своїх". Жест, який можна було б показати на знак гордості за свою країну, а не навпаки. Без будь-якого підтексту чи зневаги", — йшлося у повідомленні міністерства в Instagram. Автори публікації додали до допису фото В'ячеслава Чорновола за підписом: "Єдино можливий жест тризубця".

Тому користувачі мережі та самі рекламні креативники тепер пропонують використати універсальний жест тризубця від В'ячеслава Чорновола.

[ + – ] Універсальний символ тризубця від В'ячеслава Чорновола

Раніше Фокус повідомляв про 15 символів, які об'єднують Україну. Серед іншого це запорізький козак, Тарас Шевченко, його тезка Андрій Шевченко, Валерій Лобановський, Олександр Довженко, Брати Кличко, Богдан Хмельницький та інші.

Нагадаємо, що Монатик прочитав вірш, присвячений війні. У своєму тексті виконавець обіграв термін "спеціальна військова операція" і висловився про те, що операція необхідна смертельно хворому російському суспільству.