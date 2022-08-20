Топ-15 символов, которые объединяют Украину: рейтинг Фокуса (голосование)
Чтобы поднять в рейтинге ваш любимый образ, символизирующий нашу страну, переходите на его страничку и жмите кнопку "Голосовать"! Проголосовать можно за любое количество образов, но за каждый — только один раз.
Энди Уорхол (1928-1987), отец поп-арта, американский художник славянского происхождения, вошел в историю, придумав понятие поп-иконы – это яркие изображения предметов ширпотреба или знаменитостей при помощи трафаретов. Несмотря на кажущуюся простоту этих работ, они — одни из самых дорогих.
В чем фишка Энди Уорхола? В 1962 году он изобразил на холсте бутылку "Кока-Колы". Почему именно "Колу"? Потому, что "Кола", которую пьет бомж, не хуже той, что поглощает президент. Перед этим напитком все американцы равны. "Кола" – маленький американский абсолют. Энди на холсте под названием "Один доллар" нарисовал 1 доллар. Почему не сто? Потому, что такая купюра могла оказаться в кармане и у нищего, и у миллионера. Почему нарисовал Мэрилин Монро? Ее любят и солдаты, и конгрессмены. Благодаря стараниям Уорхола и его направления многие американские абсолюты перешли в виде поп-икон национальные границы и стали популярны во всем мире.
Мы подумали: но ведь у нас есть свои – украинские абсолюты (символы, поп-иконы), которые касаются всей нашей нации и более того – многие из них имеют международную известность.Читать полностью
Мы выбрали пятнадцать таких символов и выставили их на голосование в виде рейтинга: выбирайте картинку, сделанную в стиле поп-арта, жмите на кнопку, и ваш голос будет учтен.
Мы задумались, делать ли одной из поп-икон ВСУ — Вооруженные силы Украины, на которые мы сейчас буквально молимся и которые творят настоящие чудеса военного искусства. Но сошлись во мнении, что их олицетворяет исторический типаж казака.
Чем больше будут читатели нажимать на то или иное изображение, тем выше оно будет подниматься в рейтинге символов Украины – того, что нас всех объединяет и что особенно важно для страны сейчас – когда идет война.
Чтобы проголосовать, перейдите на страницу номинанта.