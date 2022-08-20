Энди Уорхол (1928-1987), отец поп-арта, американский художник славянского происхождения, вошел в историю, придумав понятие поп-иконы – это яркие изображения предметов ширпотреба или знаменитостей при помощи трафаретов. Несмотря на кажущуюся простоту этих работ, они — одни из самых дорогих.

В чем фишка Энди Уорхола? В 1962 году он изобразил на холсте бутылку "Кока-Колы". Почему именно "Колу"? Потому, что "Кола", которую пьет бомж, не хуже той, что поглощает президент. Перед этим напитком все американцы равны. "Кола" – маленький американский абсолют. Энди на холсте под названием "Один доллар" нарисовал 1 доллар. Почему не сто? Потому, что такая купюра могла оказаться в кармане и у нищего, и у миллионера. Почему нарисовал Мэрилин Монро? Ее любят и солдаты, и конгрессмены. Благодаря стараниям Уорхола и его направления многие американские абсолюты перешли в виде поп-икон национальные границы и стали популярны во всем мире.

Мы подумали: но ведь у нас есть свои – украинские абсолюты (символы, поп-иконы), которые касаются всей нашей нации и более того – многие из них имеют международную известность.