Енді Воргол (1928-1987), батько попарту, американський художник слов'янського походження, увійшов в історію, придумавши поняття попікони — це яскраві зображення предметів ширвжитку чи знаменитостей за допомогою трафаретів. Незважаючи на простоту цих робіт, вони — одні з найдорожчих.

У чому фішка Енді Воргола? У 1962 році він зобразив на полотні пляшку "Кока-Коли". Чому саме "Колу"? Тому що "Кола", яку п'є бомж, не гірша за ту, що поглинає президент. Перед цим напоєм усі американці рівні. "Кола" — маленький американський абсолют. Енді на полотні під назвою "Один долар" намалював 1 долар. Чому не сто? Бо така купюра могла опинитися в кишені і в жебрака, і в мільйонера. Чому намалював Мерілін Монро? Її люблять і солдати, і конгресмени. Завдяки старанням Воргола та його напряму багато американських абсолютів перейшли у вигляді попікон національні кордони і стали популярними у всьому світі.

Ми подумали: але ж ми маємо свої — українські абсолюти (символи, попікони), які стосуються всієї нашої нації і більше — багато з них мають міжнародну популярність.