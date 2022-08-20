Топ 15 символів, які поєднують Україну: рейтинг Фокусу (голосування)
Щоб підняти у рейтингу ваш улюблений образ, що символізує нашу країну, переходьте на його сторінку та натисніть кнопку "Голосувати"! Проголосувати можна за будь-яку кількість образів, але за кожен лише один раз.
Енді Воргол (1928-1987), батько попарту, американський художник слов'янського походження, увійшов в історію, придумавши поняття попікони — це яскраві зображення предметів ширвжитку чи знаменитостей за допомогою трафаретів. Незважаючи на простоту цих робіт, вони — одні з найдорожчих.
У чому фішка Енді Воргола? У 1962 році він зобразив на полотні пляшку "Кока-Коли". Чому саме "Колу"? Тому що "Кола", яку п'є бомж, не гірша за ту, що поглинає президент. Перед цим напоєм усі американці рівні. "Кола" — маленький американський абсолют. Енді на полотні під назвою "Один долар" намалював 1 долар. Чому не сто? Бо така купюра могла опинитися в кишені і в жебрака, і в мільйонера. Чому намалював Мерілін Монро? Її люблять і солдати, і конгресмени. Завдяки старанням Воргола та його напряму багато американських абсолютів перейшли у вигляді попікон національні кордони і стали популярними у всьому світі.
Ми подумали: але ж ми маємо свої — українські абсолюти (символи, попікони), які стосуються всієї нашої нації і більше — багато з них мають міжнародну популярність.Читати повністю
Ми вибрали п'ятнадцять таких символів і виставили їх на голосування у вигляді рейтингу: вибирайте картинку, зроблену в стилі попарту, натисніть кнопку, і ваш голос буде враховано.
Ми задумалися, чи робити однією з поп-ікон ЗСУ — Збройні сили України, на які ми зараз буквально молимося і які творять справжні чудеса військового мистецтва. Але зійшлися на думці, що їх уособлює історичний типаж козака.
Чим більше читачі натискатимуть на те чи інше зображення, тим вище воно підніматиметься у рейтингу символів України — того, що нас усіх об'єднує і що особливо важливо для країни зараз — коли триває війна.
Щоб проголосувати, перейдіть до сторінки номінанта.