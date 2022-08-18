"Убийство это мой дар, а твой — помогать невинным детям": Монатик прочитав вірш про війну

У своєму вірші Монатик обіграє термін "спеціальна військова операція", зазначаючи, що операція необхідна російському суспільству, оскільки воно "смертельно хворе".

Поп-артист Дмитро Монатик (Monatik) на одному з концертів презентував новий вірш, присвячений війні РФ проти України. Відповідним відео поділилися користувачі мережі, повідомляє Фокус.

У своєму вірші Монатик обіграє термін "спеціальна військова операція", яким Кремль називає повномасштабне вторгнення. Виконавець каже, що операція необхідна російському суспільству, оскільки воно "смертельно хворе", а російська влада продовжує руйнувати українські міста, незважаючи на те, що проти Москви виступає практично весь світ.

На відео потрапив уривок із твору Монатика, який став основою треку під назвою "2022", котрий увійшов до нового альбому артиста "ART Оборона".

Нижче наведено повний текст вірша:

А давай ты будешь меня убивать

И спокойно смотреть как я умираю?

Потом будешь кричать, что это не ты

И доказывать всем, что я притворяюсь.

Что эта кровь ненастоящая, недостаточно красная

И я просто вру.

И я сам виноват в этих несчастьях,

И я сам виноват в том, что умру.

От твоих ножей, от твоих пуль

Никто умереть не может.

Ты так скажешь — значит тру,

А остальные все все же врут тоже.

А давай ты разрушишь мои города,

А потом скажешь, что я это сделал?

Что я разрушал их все эти года,

А ты их спасал, делал бравое дело?

Нанесешь удар, еще удар…

Подумаешь, никто не заметит.

Потом скажешь — убийство это мой дар,

А твой — помогать невинным детям.

А давай, ты обвинишь всю планету в том,

Что вся планета тебе врет?

У тебя правда, все твои знания,

А у планеты все наоборот.

А давай ты вновь обвинишь всю планету,

А потом вновь начнешь бомбить города?

Тебе приснилось однажды, что я просил об этом,

Но я об этом не просил никогда.

А давай, ты хоть раз признаешь правду?

Ты никакой не врач, и операцию любую совершать не волен.

Ведь правда в том, что ты и есть война

И врач нужен тебе, ведь ты смертельно болен.

Сердце кровью обливается, трещит по швам.

От этого не избавиться ни вам, ни нам, ни молчунам.

Детальніше про новий альбом Монатика "ART Оборона" ви можете прочитати у матеріалі Фокусу.

Раніше ми писали про те, як Монатик зіграв перший свій концерт після повернення в Україну.