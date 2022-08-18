"Убийство это мой дар, а твой — помогать невинным детям": Монатик прочитал стих о войне

В своем стихотворении Монатик обыгрывает термин "специальная военная операция", отмечая, что операция необходима российскому обществу, так как оно "смертельно больно".

Поп-артист Дмитрий Монатик (Monatik) на одном из концертов презентовал новый стих, посвященный войне РФ против Украины. Соответствующим видео поделились пользователи сети, передает Фокус.

В своем стихотворении Монатик обыгрывает термин "специальная военная операция", которым Кремль называет полномасштабное вторжение. Исполнитель говорит, что операция необходима российскому обществу, так как оно "смертельно больно", а российские власти продолжают разрушать украинские города, несмотря на то, что против Москвы выступает практически весь мир.

На видео попал отрывок из произведения Монатика, которое стало основой трека под названием "2022", вошедшего в новый альбом артиста "ART Оборона".

Ниже приведен полный текст стихотворения:

А давай ты будешь меня убивать

И спокойно смотреть как я умираю?

Потом будешь кричать, что это не ты

И доказывать всем, что я притворяюсь.

Что эта кровь ненастоящая, недостаточно красная

И я просто вру.

И я сам виноват в этих несчастьях,

И я сам виноват в том, что умру.

От твоих ножей, от твоих пуль

Никто умереть не может.

Ты так скажешь — значит тру,

А остальные все все же врут тоже.

А давай ты разрушишь мои города,

А потом скажешь, что я это сделал?

Что я разрушал их все эти года,

А ты их спасал, делал бравое дело?

Нанесешь удар, еще удар…

Подумаешь, никто не заметит.

Потом скажешь — убийство это мой дар,

А твой — помогать невинным детям.

А давай, ты обвинишь всю планету в том,

Что вся планета тебе врет?

У тебя правда, все твои знания,

А у планеты все наоборот.

А давай ты вновь обвинишь всю планету,

А потом вновь начнешь бомбить города?

Тебе приснилось однажды, что я просил об этом,

Но я об этом не просил никогда.

А давай, ты хоть раз признаешь правду?

Ты никакой не врач, и операцию любую совершать не волен.

Ведь правда в том, что ты и есть война

И врач нужен тебе, ведь ты смертельно болен.

Сердце кровью обливается, трещит по швам.

От этого не избавиться ни вам, ни нам, ни молчунам.

Подробнее о новом альбоме Монатика "ART Оборона" вы можете прочесть в материале Фокуса.

Ранее мы писали о том, как Монатик сыграл первый свой концерт после возвращения в Украину.