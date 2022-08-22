Знаменитый баскетболист Деннис Родман собрался в Россию, чтобы спасти баскетболистку из США

Бритни Гринер суд в России признал виновной в преднамеренной контрабанде наркотиков в РФ и приговорил к девяти годам заключения

Также известной баскетболистке, игравшей за екатеринбургский УГМК, присудили штраф в размере 1 миллиона рублей (это около 16 тысяч долларов). Теперь известный баскетболист Деннис Родман собирается вызволять Бритни из российской тюрьмы. Об этом пишет People.

Родман уже сообщил, что получил разрешение на свою миссию.

"Я слишком хорошо знаю Путина", — заявил легендарный игрок НБА.

[ + – ] Бритни Гринер в суде РФ Фото: Скриншот

Напомним, 31-летняя баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года, когда в ее багаже обнаружили электронные сигареты с маслом каннабиса. В США оно очень популярно, его принимают его при боли в мышцах, артрите и тревожности. CBD (продукция с каннабидолом) помогает при эпилепсии и посттравматическом стрессовом расстройстве.

Гринер, выступая на суде, сказала, что не знает, как масло оказалось в ее багаже и у нее не было намерения нарушать российские законы. Ее адвокаты хотят подать апелляцию, а сама она, по мнению журналистов, может оказаться дома, только в результате обмена пленными.

Родман – неплохо подходит на роль спасителя Гринер, так как он уже бывал в РФ. Он встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. Тогда звезда баскетбола заявил, что Путин "крутой парень", но уточнил, что визит касался сугубо спорта.

[ + – ] Деннис Родман на пике карьеры

"Они ничего не знают об американском баскетболе, американском футболе. Я приехал туда, чтобы представлять Америку в том, что касается баскетбола. Я не политик, я просто посол баскетбола. Вот и все", — рассказывал Родман Fox Business.

Ранее в защиту Гринер выступила Ким Кардашьян. В Белом доме заявляли, что считают задержание Грайнер незаконным. Ее делом занялся спецпредставитель президента США по вопросам заложников.

В июле Вашингтон предложил Москве обменять Бритни Гринер, а также осужденного за шпионаж директора по безопасности компании BorgWarner Пола Уилана, на находящегося в американской тюрьме гражданина РФ Виктора Бута. Его в 2012 году осудили на 25 лет тюрьмы за попытку контрабанды оружия, поддержку терроризма и сговор с целью убийства американцев и официальных представителей США.

Москва предложила добавить в сделку по обмену еще одного россиянина — Вадима Красикова, которого признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Что решил официальный Вашингтон – неизвестно. Но там сообщили, что к судьбе баскетболистки относятся очень серьезно.

31-летняя Бритни Гринер считается одной из лучших баскетболисток в мире. Она в 2016 и в 2020 выигрывала в составе сборной США Олимпийские игры.