Ким Кардашьян вступилась за баскетболистку из США, арестованную в России

Бритни Гринер была задержана в РФ 17 февраля, у нее нашли масло каннабиса

41-летняя модель и звезда телешоу Ким Кардашьян опубликовала пост в поддержку звезды WNBA Бритни Гринер. Об этом пишет Daily Mail.

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31-летняя баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево, когда в ее багаже обнаружили электронные сигареты с маслом каннабиса. В США оно очень популярно, его принимают его при боли в мышцах, артрите и тревожности. CBD (продукция с каннабидолом) помогает при эпилепсии и посттравматическом стрессовом расстройстве.

Но сейчас Бритни грозит срок от 5 до 10 лет по статье "контрабанда наркотических средств в значительном размере". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

[ + – ] Задержание Бритни Гринер в московском аэропорту

Гринер за свою карьеру дважды становилась олимпийской чемпионкой, четыре раза выигрывала женскую Евролигу, побеждала в чемпионате женской НБА и NCAA, дважды была лучшей по результативности и вошла в число 25 лучших игроков в истории женской НБА.

С 2015 года Бритни выступала за екатеринбургский УГМК.

[ + – ] Бритни Гринер играла за российскую баскетбольную команду Фото: Соцсети

Гринер и ее семья потребовали от Белого дома заключения сделки по ее освобождению. А Ким использовала все свое влияние инфлюэнсера, и обратилась к 322 миллионам своих подписчиков, чтобы помочь вернуть Гринер домой. Она и в прошлом использовала свои страницы в соцсетях, чтобы помочь людям.

[ + – ] Пост Эми Шумер в поддержку Гринер, распространяемый звездами Фото: Скриншот

Баскетболистка написала письмо, в котором отметила, что боится остаться в РФ навсегда.

"Сижу здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки или каких-либо достижений. И я в ужасе, потому что босб остаться здесь навсегда", — написала Бритни.

[ + – ] Бритни Гринер с женой Фото: Соцсети

Жена Бритни — Черелл сказала во вторник на канале CBS Mornings, что она разочарована тем, что не получила ответа от президента Байдена после того, как он прочитал письмо.

Но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент очень озабочен случившимся и он стремится вернуть домой и звезду баскетбола, и других американских чиновников, которые были неправомерно задержаны в России.

"Мы собираемся использовать все возможные инструменты, чтобы это произошло", — сказала пресс-секретарь.

Ким Кардашьян в прошлом уже использовала свои соцсети, чтобы привлечь внимание к ряду социальных проблем, которые она считает важными.

Она хочет реформировать уголовное правосудие, работала с федеральными властями над освобождением из тюрьмы Элис Мари Джонсон, которая была помилована после того, как ее осудили на пожизненное по обвинению в ненасильственном употреблении наркотиков.

Ким даже получила юридическое образование, чтобы лучше понимать систему американского правосудия.