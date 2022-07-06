Кім Кардаш'ян заступилася за баскетболістку зі США, заарештовану в Росії

Брітні Грінер була затримана в РФ 17 лютого, у неї знайшли олію канабісу.

41-річна модель і зірка телешоу Кім Кардаш'ян опублікувала пост на підтримку зірки WNBA Брітні Грінер. Про це пише Daily Mail.

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31-річну баскетболістку затримали в аеропорту Шереметьєво, коли в її багажі виявили електронні сигарети з олією канабісу. У США вона дуже популярна, її приймають при болю в м'язах, артриті й тривожності. CBD (продукція з канабідолом) допомагає при епілепсії та посттравматичному стресовому розладі.

Але зараз Брітні загрожує термін від 5 до 10 років за статтею "контрабанда наркотичних засобів у значному розмірі". Обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

[ + – ] Затримання Брітні Грінер у московському аеропорту

Грінер за свою кар'єру двічі ставала олімпійською чемпіонкою, чотири рази вигравала жіночу Євролігу, перемагала в чемпіонаті жіночої НБА і NCAA, двічі була найкращою за результативністю й увійшла до числа 25 найкращих гравчинь в історії жіночої НБА.

Із 2015 року Брітні виступала за єкатеринбурзьку УГМК.

[ + – ] Брітні Грінер грала за російську баскетбольну команду Фото: Соцсети

Грінер і її родина вимагають від Білого дому укладання угоди щодо її звільнення. А Кім використала весь свій уплив інфлюенсерки та звернулася до 322 мільйонів своїх підписників, щоб допомогти повернути Грінер додому. Вона й у минулому використовувала свої сторінки в соцмережах, щоб допомогти людям.

[ + – ] Пост Емі Шумер на підтримку Грінер, який розповсюджується зірками Фото: Скриншот

Баскетболістка написала листа, де зазначила, що боїться залишитися в РФ назавжди.

"Сиджу тут, у російській в'язниці, наодинці зі своїми думками та без захисту дружини, сім'ї, друзів, олімпійської майки або будь-яких досягнень. І я в жаху, бо боюся залишитися тут назавжди", — написала Брітні.

[ + – ] Брітні Грінер із дружиною Фото: Соцсети

Дружина Брітні Черел сказала у вівторок на каналі CBS Mornings, що вона розчарована тим, що не отримала відповіді від президента Байдена після того, як він прочитав листа.

Але прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що президент дуже переймається подіями, і він прагне повернути додому і зірку баскетболу, і інших американських чиновників, які були неправомірно затримані в Росії.

"Ми збираємося використати всі можливі інструменти, щоб це сталося", — сказала прессекретарка.

Кім Кардаш'ян у минулому вже використовувала свої соцмережі, щоб привернути увагу до низки соціальних проблем, які вона вважає важливими.

Вона хоче реформувати кримінальне правосуддя, працювала з федеральною владою над звільненням із в'язниці Еліс Марі Джонсон, яка була помилувана після того, як її засудили до довічного за звинуваченням у ненасильницькому вживанні наркотиків.

Кім навіть здобула юридичну освіту, щоб краще розуміти систему американського правосуддя.