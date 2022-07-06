Кім Кардаш'ян заступилася за баскетболістку зі США, заарештовану в Росії
Брітні Грінер була затримана в РФ 17 лютого, у неї знайшли олію канабісу.
41-річна модель і зірка телешоу Кім Кардаш'ян опублікувала пост на підтримку зірки WNBA Брітні Грінер. Про це пише Daily Mail.
31-річну баскетболістку затримали в аеропорту Шереметьєво, коли в її багажі виявили електронні сигарети з олією канабісу. У США вона дуже популярна, її приймають при болю в м'язах, артриті й тривожності. CBD (продукція з канабідолом) допомагає при епілепсії та посттравматичному стресовому розладі.
Але зараз Брітні загрожує термін від 5 до 10 років за статтею "контрабанда наркотичних засобів у значному розмірі". Обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Грінер за свою кар'єру двічі ставала олімпійською чемпіонкою, чотири рази вигравала жіночу Євролігу, перемагала в чемпіонаті жіночої НБА і NCAA, двічі була найкращою за результативністю й увійшла до числа 25 найкращих гравчинь в історії жіночої НБА.
Із 2015 року Брітні виступала за єкатеринбурзьку УГМК.
Грінер і її родина вимагають від Білого дому укладання угоди щодо її звільнення. А Кім використала весь свій уплив інфлюенсерки та звернулася до 322 мільйонів своїх підписників, щоб допомогти повернути Грінер додому. Вона й у минулому використовувала свої сторінки в соцмережах, щоб допомогти людям.
Баскетболістка написала листа, де зазначила, що боїться залишитися в РФ назавжди.
"Сиджу тут, у російській в'язниці, наодинці зі своїми думками та без захисту дружини, сім'ї, друзів, олімпійської майки або будь-яких досягнень. І я в жаху, бо боюся залишитися тут назавжди", — написала Брітні.
Дружина Брітні Черел сказала у вівторок на каналі CBS Mornings, що вона розчарована тим, що не отримала відповіді від президента Байдена після того, як він прочитав листа.
Але прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що президент дуже переймається подіями, і він прагне повернути додому і зірку баскетболу, і інших американських чиновників, які були неправомірно затримані в Росії.
"Ми збираємося використати всі можливі інструменти, щоб це сталося", — сказала прессекретарка.
Кім Кардаш'ян у минулому вже використовувала свої соцмережі, щоб привернути увагу до низки соціальних проблем, які вона вважає важливими.
Вона хоче реформувати кримінальне правосуддя, працювала з федеральною владою над звільненням із в'язниці Еліс Марі Джонсон, яка була помилувана після того, як її засудили до довічного за звинуваченням у ненасильницькому вживанні наркотиків.
Кім навіть здобула юридичну освіту, щоб краще розуміти систему американського правосуддя.