Знаменитий баскетболіст Денніс Родман зібрався до Росії, щоб врятувати баскетболістку зі США

Бріттні Грінер суд у Росії визнав винною у навмисній контрабанді наркотиків у РФ і засудив до дев'яти років ув'язнення

Також відомій баскетболістці, яка грала за єкатеринбурзький УГМК, присудили штраф у розмірі 1 мільйона рублів (це близько 16 тисяч доларів). Тепер відомий баскетболіст Денніс Родман має намір визволяти Бріттні з російської в'язниці. Про це пише People.

Родман уже повідомив, що отримав дозвіл на свою місію.

"Я дуже добре знаю Путіна", — заявив легендарний гравець НБА.

[ + – ] Бріттні Грінер у суді РФ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 31-річну баскетболістку затримано в аеропорту Шереметьєво в лютому 2022 року, коли в її багажі виявили електронні сигарети з олією канабісу. У США вона дуже популярна, її приймають при болю в м'язах, артриті і тривожності. CBD (продукція з канабідіолом) допомагає при епілепсії та посттравматичному стресовому розладі.

Грінер, виступаючи на суді, сказала, що не знає, як олія опинилась у її багажі і в неї не було наміру порушувати російські закони. Її адвокати хочуть подати апеляцію, а сама вона, на думку журналістів, може опинитися вдома лише в результаті обміну полоненими.

Родман — непогано підходить на роль рятівника Гінер, оскільки він уже бував у РФ. Він зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним у 2014 році. Тоді зірка баскетболу заявив, що Путін "крутий хлопець", але уточнив, що візит стосувався суто спорту.

[ + – ] Денніс Родман на піку кар'єри

"Вони нічого не знають про американський баскетбол, американський футбол. Я приїхав туди, щоб представляти Америку в тому, що стосується баскетболу. Я не політик, я просто посол баскетболу. Ось і все", — розповідав Родман Fox Business.

Раніше на захист Грінер виступила Кім Кардаш'ян. У Білому домі заявляли, що вважають затримання Грінер незаконним. Її справою зайнявся спецпредставник президента США з питань заручників.

У липні Вашингтон запропонував Москві обміняти Бріттні Грінер, а також засудженого за шпигунство директора з безпеки компанії BorgWarner Пола Вілана, на громадянина РФ Віктора Бута, який перебуває в американській в'язниці. Його у 2012 році засудили до 25 років в'язниці за спробу контрабанди зброї, підтримку тероризму та змову з метою вбивства американців та офіційних представників США.

Москва запропонувала додати в угоду щодо обміну ще одного росіянина — Вадима Красикова, якого визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Що вирішив офіційний Вашингтон — невідомо. Але там повідомили, що до долі баскетболістки ставляться дуже серйозно.

31-річна Бріттні Грінер вважається однією з найкращих баскетболісток у світі. Вона у 2016 та 2020 вигравала у складі збірної США Олімпійські ігри.