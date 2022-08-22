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Знаменитий баскетболіст Денніс Родман зібрався до Росії, щоб врятувати баскетболістку зі США

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Фото: Instagram dennis rodman | Денніс Родман та Майкл Джордан

Бріттні Грінер суд у Росії визнав винною у навмисній контрабанді наркотиків у РФ і засудив до дев'яти років ув'язнення

Також відомій баскетболістці, яка грала за єкатеринбурзький УГМК, присудили штраф у розмірі 1 мільйона рублів (це близько 16 тисяч доларів). Тепер відомий баскетболіст Денніс Родман має намір визволяти Бріттні з російської в'язниці. Про це пише People.

Родман уже повідомив, що отримав дозвіл на свою місію.

"Я дуже добре знаю Путіна", — заявив легендарний гравець НБА.

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Бріттні Грінер у суді РФ
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 31-річну баскетболістку затримано в аеропорту Шереметьєво в лютому 2022 року, коли в її багажі виявили електронні сигарети з олією канабісу. У США вона дуже популярна, її приймають при болю в м'язах, артриті і тривожності. CBD (продукція з канабідіолом) допомагає при епілепсії та посттравматичному стресовому розладі.

Грінер, виступаючи на суді, сказала, що не знає, як олія опинилась у її багажі і в неї не було наміру порушувати російські закони. Її адвокати хочуть подати апеляцію, а сама вона, на думку журналістів, може опинитися вдома лише в результаті обміну полоненими.

Родман — непогано підходить на роль рятівника Гінер, оскільки він уже бував у РФ. Він зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним у 2014 році. Тоді зірка баскетболу заявив, що Путін "крутий хлопець", але уточнив, що візит стосувався суто спорту.

Денніс Родман на піку кар'єри

"Вони нічого не знають про американський баскетбол, американський футбол. Я приїхав туди, щоб представляти Америку в тому, що стосується баскетболу. Я не політик, я просто посол баскетболу. Ось і все", — розповідав Родман Fox Business.

Раніше на захист Грінер виступила Кім Кардаш'ян. У Білому домі заявляли, що вважають затримання Грінер незаконним. Її справою зайнявся спецпредставник президента США з питань заручників.

У липні Вашингтон запропонував Москві обміняти Бріттні Грінер, а також засудженого за шпигунство директора з безпеки компанії BorgWarner Пола Вілана, на громадянина РФ Віктора Бута, який перебуває в американській в'язниці. Його у 2012 році засудили до 25 років в'язниці за спробу контрабанди зброї, підтримку тероризму та змову з метою вбивства американців та офіційних представників США.

Москва запропонувала додати в угоду щодо обміну ще одного росіянина — Вадима Красикова, якого визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Що вирішив офіційний Вашингтон — невідомо. Але там повідомили, що до долі баскетболістки ставляться дуже серйозно.

31-річна Бріттні Грінер вважається однією з найкращих баскетболісток у світі. Вона у 2016 та 2020 вигравала у складі збірної США Олімпійські ігри.