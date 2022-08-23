У берегов Италии затонула суперяхта My Saga: кадры катастрофы

Яхту пытались спасти, но усилия по буксировке ее в порт потерпели неудачу.

40-метровая суперъяхта My Saga, построенная в Монако еще в 2007 году,которая плыла из Галлиполи в Милаццо на острове Сицилия, затонула у берегов южной Италии, сообщает Daily Mail. Несмотря на то, что происшествие имело еще вечером субботы, СМИ сообщили о нем только сейчас, опубликовав кадры крушения.

При пересечении залива Сквиллаче – в носочной части итальянского "сапога" – судно попало в беду: капитан поздно ночью подал сигнал бедствия.

Суда береговой охраны были отправлены из порта Кротоне и обнаружили, что судно набирает воду на корме примерно в девяти морских милях от пристани Катандзаро.

Четыре пассажира и один член экипажа – все итальянцы – были немедленно сняты с яхты. На борту судна остались четверо членов экипажа, включая капитана, которые пытались спасти ее. Затем из Кротоне был отправлен буксир, чтобы попытаться отбуксировать My Saga обратно в порт, и он достиг ее рано утром в воскресенье.

Спасательная операция началась, но по пути яхта начала сильно крениться на правый борт. На кадрах, снятых итальянской береговой охраной, запечатлено то, что произошло дальше, когда корма лодки исчезла под волнами, а вода достигла линии ее крыши.

Это вынудило спасателей прекратить ее буксировку, так как она поднялась носом вверх и начала стремительно тонуть. Около 13:00 по местному времени судно окончательно затонуло, а членов экипажа эвакуировали и доставили в безопасное место.

Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием причин, которые привели к гибели яхты.

Отметим, что менее двух недель назад у берегов испанского острова Форментера дотла сгорела яхта итальянского миллионера из Неаполя Паоло Скудьери стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов, сошедшая с верфи только в прошлом месяце. Сгоревшее судно еще даже было официально представлено яхтенному сообществу. Оно должно было дебютировать на Каннском яхтенном фестивале в конце этого года.