Біля берегів Італії затонула супер'яхта My Saga: кадри катастрофи

Яхту намагалися врятувати, але зусилля з буксирування її в порт зазнали невдачі.

40-метрова супер'яхта My Saga, побудована в Монако ще у 2007 році, яка пливла з Галліполі в Мілаццо на острові Сицилія, затонула біля берегів південної Італії, повідомляє Daily Mail. Незважаючи на те, що подія сталася ще ввечері суботи, ЗМІ повідомили про неї лише зараз, опублікувавши кадри катастрофи.

Під час перетину затоки Сквіллаче — в носовій частині італійського "чобота" — судно потрапило в біду: капітан пізно вночі подав сигнал лиха.

Судна берегової охорони були відправлені з порту Кротоне та виявили, що судно набирає воду на кормі приблизно за дев'ять морських миль від пристані Катандзаро.

Чотирьох пасажирів і одного члена екіпажу — всі італійці — негайно зняли з яхти. На борту судна залишилося четверо членів екіпажу, включаючи капітана, які намагалися врятувати її. Потім із Кротоне відправили буксир, щоб спробувати відбуксирувати My Saga назад у порт, і він досяг її рано вранці в неділю.

Рятувальна операція почалася, але в дорозі яхта почала сильно кренитися на правий борт. На кадрах, знятих італійською береговою охороною, відображено те, що сталося далі, коли корми човна зникли під хвилями, а вода досягла лінії його даху.

Це змусило рятувальників припинити буксирування яхти, оскільки вона піднялася носом угору та почала стрімко тонути. Близько 13:00 за місцевим часом судно остаточно затонуло, а членів екіпажу евакуювали й доставили до безпечного місця.

Наразі правоохоронні органи займаються розслідуванням причин, що призвели до загибелі яхти.

Зазначимо, що менше двох тижнів тому біля берегів іспанського острова Форментера вщент згоріла яхта італійського мільйонера з Неаполя Паоло Скудьєрі вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що зійшла з верфі лише минулого місяця. Судно, що згоріло, ще навіть було офіційно представлене яхтовій спільноті. Воно мало дебютувати на Каннському яхтовому фестивалі наприкінці цього року.