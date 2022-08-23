"Хвойка лох". В Сети создают мемы о "новом" жесте трезубца

После скандала организаторы флешмоба предлагают украинцам использовать только классический жест трезубца.

Ко Дню Независимости Украины Министерство культуры и известное рекламное агентство Banda решили презентовать новый вариант жеста трезубца. Однако пользователи Сети буквально через несколько минут "разнесли" предложение и прочитали сексуальный подтекст в предложенном варианте.

Порция мемов также не заставила себя долго ждать. Разбираем самые популярные шутки по поводу "нового" трезубца.

Главным героем мемов стал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который первым присоединился к флешмобу и сфотографировался с необычным трезубцем.

Сначала пользователи Сети пошутили, что президент Украины приказал ко Дню Независимости отрубить всем министрам по два пальца на каждой руке, так что по-другому трезубец показать не удалось бы.

Затем Александру Ткаченко вместо пальцев дофотошопили настоящий герб Украины, а впоследствии вообще причислили министра к другой политической партии.

В частности, креативные украинцы предложили Banda использовать пальцы на ногах для следующего жеста трезубца и качать избранные пальцы на руках.

Не забыли пользователи Сети и о "бавовне" в Крыму.

"За секунду до бавовны над Крымским мостом", — пишут украинцы и считают, что курение в жару приводит к "бавовне".

Также "поиздевались" украинцы и над настоящим гербом Украины и приблизили его вид к предложенному жесту.

В частности, темой для шуток стала Трипольская культура. Поэтому пользователи Сети вспомнили жесты, которые, по всей вероятности, могли использовать украинцы того времени.

"Выкопали Черное море", "Хвойка лох", "Селимся за Днестром", — так предлагают читать популярные жесты украинцы (шутя).

Отметим, что Министерство культуры уже извинилось перед украинцами и заявило, что не платило креативному агентству. Выбранный жест мог бы безопасно использоваться на оккупированных территориях, где сейчас опасно демонстрировать свою патриотическую позицию.

Также такая комбинация пальцев означает букву Н на языке жестов, что означает Независимость. Однако после скандала и Минкульт, и Banda предлагают использовать только универсальный символ трезубца Вячеслава Черновола.

Ранее Фокус подробно описал скандал вокруг флешмоба ко Дню Независимости.