"Хвойка лох". У мережі створюють меми про "новий" жест тризуба

Після скандалу організатори флешмобу пропонують українцям використовувати лише класичний жест тризуба.

До Дня Незалежності України Міністерство культури та відома рекламна агенція Banda вирішили презентувати новий варіант жесту тризуба. Проте користувачі мережі буквально за кілька хвилин "рознесли" пропозицію та зчитали сексуальний підтекст у запропонованому варіанті.

Порція мемів також не змусила на себе довго чекати. Розбираємо найпопулярніші жарти щодо "нового" тризуба.

Головним героєм мемів став міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який першим приєднався до флешмобу та сфотографувався з незвичайним тризубом.

Спочатку користувачі мережі пожартували, що президент України наказав до Дня Незалежності відрубати всім міністрам по два пальці на кожній руці, то ж по-іншому тризуб показати не вдалося би. Потім Олександру Ткаченку замість пальців дофотошопили справжній герб України, а згодом взагалі зарахували міністра до іншої політичної партії.

Зокрема креативні українці запропонували Banda використати пальці на ногах для наступного жесту тризуба та качати обрані пальці на руках.

Не забули користувачі мережі і про "бавовну" у Криму.

"За секунду до бавовни над Кримським мостом", — пишуть українці та вважають, що куріння у спеку призводить до "бавовни".

Також "познущались" українці і над справжнім гербом України та наблизили його вигляд до запропонованого жесту.

Зокрема темою для жартів стала Трипільська культура. То ж користувачі мережі пригадали жести, які цілком ймовірно могли використовувати українці того часу.

"Викопали Чорне море", "Хвойка лох", "Селимось за Дністром", — так пропонують читати популярні жести українці (жартуючи).

Зазначимо, що Міністерство культури вже попросило вибачення перед українцями та заявило, що не платило креативній агенції. Обраний жест міг би безпечно використовуватись на окупованих територіях, де небезпечно демонструвати свою патріотичну позицію наразі.

Також така комбінація пальців означає букву Н мовою жестів, що означає Незалежність. Проте після скандалу і Мінкульт, і Banda пропонують використовувати лише універсальний символ тризуба В'ячеслава Чорновола.

Раніше Фокус детально описав скандал навколо флешмобу до Дня Незалежності.