Три знака зодиака, которым повезет с деньгами в сентябре 2022

В первый месяц осени астрологи обещают некоторым представителям знаков зодиака успех в деньгах.

Сентябрь будет неторопливым месяцем. Как утверждают астрологи, в этот период целых шесть планет — Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон, Меркурий — находятся в ретроградном положении, притормаживая любые начинания. Поэтому если собираетесь подписывать контракты, планируете важную встречу или покупку, делайте это только в первую неделю сентября. В период ретро планет хорошо что-то переделывать, завершать дела, закрывать компании. Однако некоторым представителям знаков зодиака неторопливость будет на пользу.

Телец

Венера — планета, которая отвечает за деньги и любовь — 6 сентября войдет в пятый дом вашего гороскопа. По словам астролога Анжелы Перл, это дом радостей, развлечений, удовольствий. Так что, возможно, вы поедете к морю, будете участвовать в шоу или у вас начнется роман.

Если вы в браке — ждите второй медовый месяц. Также пятый дом это сектор талантов. Возможно, вы захотите раскрыть свои таланты, научиться петь, танцевать или рисовать. Кроме того, будут хорошие новости о детях. А также пятый дом это собственное дело. Будет финансовая прибыль, доход, начиная с 6 сентября.

10 сентября Полнолуние в вашем 11 доме. Это дом дальних проектов, шагов, которые мы делаем, чтобы прийти к мечте. Полная луна покажет, где вы находитесь на своем пути и что нужно сделать, чтобы реализовать желаемое.

10 сентября Меркурий развернется в вашем шестом доме. Это дом рутины. До конца месяца важными будут вопросы, которые тянутся из прошлого. Нужно будет остановиться, вернуться и доделать какую-то работу. Речь может идти о старом проекте. Придется что-то переделать или перезаключить контракт. Вероятно, снова отправитесь в командировку туда, где вы уже были, или возобновите работу с клиентами, с которыми работали раньше.

Если у вас свой бизнес — придется сделать переучет товаров.

24 сентября Солнце войдет в шестой дом гороскопа, вы почувствуете себя намного лучше, проблемы уйдут. А 25 сентября Солнце соединится с Луной. Тема обязательств будет важна. Может быть, выйдете на новую работу, получите новую должность.

Близнецы

Сентябрь будет интересным и самым счастливым месяцем для вас, так как большинство планет соберутся в пятом доме вашего гороскопа. Ждите радостных событий, связанных с детьми, возможно, будут новости о беременности.

6 сентября Венера — планета подарков, денег, удовольствия — входит в ваш четвертый дом гороскопа. Возможно, будете покупать недвижимость или переедите в новое жилье, которое будет комфортнее для вас. Может быть, случится радостное событие в семье.

10 сентября Полнолуние в 10 доме гороскопа. Это ваши цели, то, чего вы хотите добиться, ваши достижения. Может быть, получите новую должность или, если вы учились, успешно защитите диплом. Или вам сделают предложение руки и сердца. новость о беременности. 10 дом это также репутация. Вы заявите о своих способностях, станете популярными, публичными. Вы будете на пьедистале. Если вы блогер — у вас прибавиться количество подписчиков.

10 сентября Меркурий разворачивается в вашем пятом доме на три недели до 2 октября. Энергии пятого дома — любовь, творчество, дети, все, что приносит радость. Вернуться поклонники из прошлого или вы помиритесь с кем-то, с кем расстались раньше. Возможно, вернетесь к теме детей, если планировали беременность. Или вспомните про прошлые хобби.

Если вы с кем-то познакомитесь до 10 сентября, то отношения будут долгими, а если после, во время ретро Меркурия — то роман будет коротким, но очень ярким и запоминающимся.

24 сентября Солнце войдет в ваш пятый. Возможно, поедите отдыхать на юг. А 25 сентября в вашем пятом думе будет Новолуние. В этот период могут появиться идеи для нового бизнеса.

Рак

6 сентября Венера входит в ваш третий дом гороскопа. Это дом общения, а потому у представителей знака зодиака Рак будут новые знакомства, возможно, вы пойдете учиться, будет приятная поездка, покупка автомобиля. Может быть, вам придет приятная посылка, которую вы долго ждали.

Будут хорошие новости про родственников. А также прибыль от работы с клиентами.

10 сентября Полнолуние в вашем 9 доме гороскопа. Актуальными будут темы, которые касаются учебы, сдачи экзаменов, получения диплома, сертификата. 9 дом это также поиск смысла жизни, путешествий. Вероятно, вы отправитесь куда-то за границу. Путешествие может быть связано с верой, религией. Может быть, вы наоборот примите решение вернуться из-за границы домой.

10 сентября Меркурий разворачивается в вашем четвертом доме. Это дом семьи, места жительства, недвижимости, а также родины. В этот период вы будете что-то переделывать, возможно, переезжать, пересматривать платежи.

24 сентября в ваш четвертый дом входит Солнце. А 25 в вашем четвертом доме будет Новолуние. Когда соединяется Солнце с Луной, рождается новая энергия. Будет какая-то приятная новость. Возможно, связанная с рождением ребенка, а также с семьей, близкими, местом жительства.

30 сентября в ваш четвертый дом войдет Венера. Будут подарки, прибыль, улучшатся финансы, в вашей семье будет любовь и благополучие.

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