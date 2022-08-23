Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима у вересні 2022

Першого місяця осені астрологи обіцяють деяким представникам знаків зодіаку успіх у грошах.

Вересень буде неквапливим місяцем. Як стверджують астрологи, у цей період цілих шість планет — Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон, Меркурій — перебувають у ретроградному становищі, пригальмовуючи будь-які починання. Тому якщо збираєтеся підписувати контракти, плануєте важливу зустріч чи покупку, робіть це лише першого тижня вересня. У період ретро планет добре щосьпереробляти, завершувати справи, закривати компанії. Проте деяким представникам знаків зодіаку неквапливість буде на користь.

Телець

Венера — планета, яка відповідає за гроші та кохання — 6 вересня увійде в п'ятий дім вашого гороскопа. За словами астрологині Анжели Перл, це дім радостей, розваг, насолод. Отже, можливо, ви поїдете до моря, братимете участь у шоу або у вас розпочнеться роман.

Якщо ви в шлюбі, чекайте на другий медовий місяць. Також п'ятий дім — це сектор талантів. Можливо, ви захочете розкрити свої таланти, навчитися співати, танцювати чи малювати. Крім того, будуть хороші новини про дітей. А також п'ятий дім — це власна справа. Буде фінансовий прибуток, дохід, починаючи з 6 вересня.

10 вересня повня у вашому 11 домі. Це дім далеких проєктів, кроків, які ми робимо, щоб прийти до мрії. Повня покаже, де ви перебуваєте на своєму шляху та що потрібно зробити, щоб реалізувати бажане.

10 вересня Меркурій розвернеться у вашому шостому домі. Це дім рутини. До кінця місяця важливими будуть питання, що тягнуться з минулого. Потрібно буде зупинитися, повернутися й доробити якусь роботу. Йдеться про старий проєкт. Доведеться щось переробити або переукласти контракт. імовірно, знову вирушите у відрядження туди, де ви вже були, або відновите роботу з клієнтами, з якими раніше працювали.

Якщо у вас свій бізнес, доведеться зробити переоблік товарів.

24 вересня Сонце увійде в шостий дім гороскопу, ви почуватиметеся набагато краще, проблеми підуть. А 25 вересня Сонце з'єднається з Місяцем. Тема зобов'язань буде важливою. Можливо, вийдете на нову роботу, отримаєте нову посаду.

Близнюки

Вересень буде цікавим і найщасливішим місяцем для вас, оскільки більшість планет зберуться в п'ятому домі вашого гороскопу. Чекайте на радісні події, пов'язані з дітьми, можливо, будуть новини про вагітність.

6 вересня Венера — планета подарунків, грошей, задоволення — входить у ваш четвертий дім гороскопа. Можливо, купуватимете нерухомість або переїдете в нове житло, яке буде комфортнішим для вас. Можливо, станеться радісна подія в сім'ї.

10 вересня повня в 10 домі гороскопу. Це ваші цілі, те, чого ви хочете досягти, ваші досягнення. Можливо, отримаєте нову посаду або, якщо ви навчалися, успішно захистите диплом. Або вам зроблять пропозицію руки та серця, новина про вагітність. 10 дім — це також репутація. Ви заявите про свої здібності, станете популярними, публічними. Ви будете на п'єдисталі. Якщо ви блогер, у вас додасться кількість підписників.

10 вересня Меркурій розвертається у вашому п'ятому домі на три тижні до 2 жовтня. Енергії п'ятого дому — любов, творчість, діти, все, що приносить радість. Повернуться шанувальники з минулого, або ви помиритеся з кимось, із ким розлучилися раніше. Можливо, повернетесь до дітей, якщо планували вагітність. Або згадайте про минулі хобі.

Якщо ви з кимось познайомитеся до 10 вересня, то стосунки будуть довгими, а якщо після, під час ретро Меркурія — роман буде коротким, але дуже яскравим і незабутнім.

24 вересня Сонце увійде у ваш п'ятий дім. Можливо, поїдете відпочивати на південь. А 25 вересня у вашому п'ятому домі буде молодик. У цей період можуть виникнути ідеї для нового бізнесу.

Рак

6 вересня Венера входить у ваш третій дім гороскопу. Це дім спілкування, а тому представники знаку зодіаку Рак мають нові знайомства, можливо, ви підете вчитися, буде приємна поїздка, покупка автомобіля. Можливо, вам прийде приємна посилка, на яку ви довго чекали.

Будуть хороші новини про родичів, а також прибуток від роботи із клієнтами.

10 вересня повня у вашому 9 домі гороскопа. Актуальними будуть теми, що стосуються навчання, складання іспитів, отримання диплому, сертифікату. 9 дім — це також пошук сенсу життя, мандрівок. Імовірно, ви поїдете кудись за кордон. Подорож може бути пов'язана з вірою, релігією. Можливо, ви, навпаки, ухвалите рішення повернутися з-за кордону додому.

10 вересня Меркурій розвертається у вашому четвертому домі. Це жім сім'ї, місця проживання, нерухомості та батьківщини. У цей період ви щось перероблятимете, можливо, переїжджатимете, переглядатимете платежі.

24 вересня у ваш четвертий дім входить Сонце. А 25 у вашому четвертому домі буде молодик. Коли поєднується Сонце з Місяцем, народжується нова енергія. Буде якась приємна новина. Можливо, пов'язана з народженням дитини, а також із сім'єю, близькими, місцем проживання.

30 вересня у ваш четвертий дім увійде Венера. Будуть подарунки, прибуток, покращаться фінанси, у вашій родині буде любов та благополуччя.

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