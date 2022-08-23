McDonald's выпустил гель для душа с ароматом Big Mac

К счастью, новый продукт пахнет не гамбургерами, а скорее огуречным лосьоном.

МcDonald's продолжает удивлять своих поклонников. Недавно в Нидерландах популярная сеть фастфуда решила привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды и стала предлагать посетителям выбрасывать упаковку в определенную урну, чтобы затем переработать ее и сделать ювелирные украшения.

На этот раз МcDonald's не стал углубляться в социальные проблемы и решил просто привлечь внимание к бренду. Для этого сеть ресторанов быстрого питания выпустила гель для душа с ароматом Big Mac. Информация об этом появилась на странице К компании в Instagram.

Акция в настоящее время проходит в Австрии. Там посетители МcDonald's могут приобрести гель для душа Big Mac за 15 Ms в приложении ресторанов быстрого питания. Конечно, гель для душа, как можно было бы предположить, есть нельзя. И пахнет он, по словам тех, кто уже попробовал новинку, скорее огурцами, чем гамбургером.

Напомним, ранее МcDonald's в Нидерландах презентовал ювелирные украшения из переработанной упаковки. Получить золотые серьги из контейнеров для соуса или сверкающее кольцо из коробки от Биг Мака посчастливиться тем, кто будет выбрасывать мусор в специальные урны для переработки отходов. Чтобы раскрутить акцию и привлечь как можно больше людей, компания запустила 30-секундную рекламу "Мусор и гламур". В ролике по красной дорожке в окружении папарацци идут поклонники фастфуда, решившие выбросить свой мусор в особенную урну, чтобы получить золотое украшение.

Фокус ранее писал о том, что McDonald's планировал возобновить работу в Украине в августе, которая была приостановлена с начала полномасштабной войны, однако позже информацию о том, что McDonald's заработает в августе опровергли.

Поклонники с нетерпением ждут возвращения популярного фастфуда на украинский рынок. А некоторые организации подогревают их интерес. Так недавно "Укрзализниця" решила анонсировать возвращение McDonald's в украинскую столицу и вывела на табло центрального вокзала Киева маршрут "МакДональдс — Киев"