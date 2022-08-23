McDonald's випустив гель для душу з ароматом Big Mac

На щастя, новий продукт пахне не гамбургерами, а скоріше огірковим лосьйоном.

McDonald's продовжує дивувати своїх шанувальників. Нещодавно в Нідерландах популярна мережа фастфуду вирішила привернути увагу до проблеми забруднення навколишнього середовища та почала пропонувати відвідувачам викидати упаковку в певний бак, щоб потім переробити її та зробити ювелірні прикраси.

Цього разу McDonald's не став заглиблюватися в соціальні проблеми і вирішив просто привернути увагу до бренду. Для цього мережа ресторанів швидкого харчування випустила гель для душу з ароматом Big Mac. Інформація про це з'явилася на сторінці компанії в Instagram.

Акція зараз проходить в Австрії. Там відвідувачі McDonald's можуть придбати гель для душу Big Mac за 15 Ms у додатку ресторанів швидкого харчування. Звичайно, гель для душу, як можна було б припустити, їсти не можна. І пахне він, за словами тих, хто вже спробував новинку, швидше за огірками, ніж гамбургером.

Нагадаємо, раніше McDonald's у Нідерландах презентував ювелірні прикраси з переробленої упаковки. Отримати золоті сережки з контейнерів для соусу або блискучу каблучку з коробки від Біг Мака пощасть тим, хто викидатиме сміття в спеціальні баки для переробки відходів. Щоб розкрутити акцію та залучити якомога більше людей, компанія запустила 30-секундну рекламу "Сміття і гламур". У ролику по червоній доріжці в оточенні папараці йдуть шанувальники фастфуду, які вирішили викинути своє сміття в особливий бак, щоб отримати золоту прикрасу.

Фокус раніше писав про те, що McDonald's планував відновити роботу в Україні у серпні, яка була припинена з початку повномасштабної війни, проте пізніше інформацію про те, що McDonald's запрацює у серпні, спростували.

Шанувальники з нетерпінням чекають на повернення популярного фастфуду на український ринок. А деякі організації підігрівають їх інтерес. Так нещодавно "Укрзалізниця" вирішила анонсувати повернення McDonald's в українську столицю та вивела на табло центрального вокзалу Києва маршрут "МакДональдс — Київ"