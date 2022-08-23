В костюмах от Gucci. Måneskin снялись в стильной фотосессии для журнала Flaunt

Музыканты позировали в ярких нарядах от Gucci.

Итальянская группа Måneskin продолжает радовать поклонников восхитительными образами. Недавно музыканты снялись в потрясающей фотосессии для журнала Flaunt в стильных нарядах от Gucci. Знаменитости позировали в ярких костюмах, рубашках, шубах, а также в полуобнаженном виде.

В интервью изданию участники группы рассказали о том, с чего начинался их музыкальный путь. Знаменитости вспомнили, как давали концерты прямо на улицах Рима, поставив перед собой футляр для гитары или коробку для обуви, прося пожертвования на развитие их музыки у богатых туристов. Затем попали на шоу талантов, где сумели себя проявить.

По словам фронтмена группы Давида Дамиано, в родной Италии их поначалу воспринимали в штыки, так как рок-музыка для этой консервативной страны чересчур резкая. Музыкантов критиковали за откровенные образы, а в журналах, по их словам, выходили гомофобные материалы.

"Люди любили нас безумно, и люди ненавидели нас. И статьи были суперподлыми, журналы говорили о нас супердерьмо. Они этого не заслуживают, они дерьмо, они не должны представлять Италию" — отметил фронтмен группы.

По мнению Дамиано, их колоссальный успех связан с тем, что они смешали несколько стилей. Все они с детства слушали американский рок, который впоследствии столкнулся с итальянским воспитанием, и на свет появились те самые песни, сумевшие покорить сердца миллионов фанатов.

Напомним, недавно группа Måneskin решила выпустить сериал о своей жизни. Музыканты снимали все, что происходило в их летнем концертном туре и загрузили видео на YouTube. Первый эпизод под названием On the Road ("В дороге") есть на официальном канале группы. В нем можно увидеть закулисную жизнь артистов, их подготовку к концертам, репетиции и совместное времяпрепровождение.

Фокус ранее писал о том, Maneskin выпустила клип на кавер Элвиса Пресли If I Can Dream, который прозвучал в байопике База Лурманна про Элвиса Пресли.