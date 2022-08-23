У костюмах від Gucci. Måneskin знялися у стильній фотосесії для журналу Flaunt

Музиканти позували у яскравому вбранні від Gucci.

Італійська група Måneskin продовжує радувати шанувальників чудовими образами. Нещодавно музиканти знялися у приголомшливій фотосесії для журналу Flaunt у стильному вбранні від Gucci. Знаменитості позували у яскравих костюмах, сорочках, шубах, а також у напівоголеному вигляді.

В інтерв'ю виданню учасники гурту розповіли про те, з чого розпочинався їхній музичний шлях. Знаменитості згадали, як давали концерти прямо на вулицях Риму, поставивши перед собою футляр для гітари або коробку взуття, просячи пожертвування на розвиток їхньої музики у багатих туристів. Потім потрапили на шоу талантів, де зуміли проявити себе.

За словами фронтмена гурту Давіда Дам'яно, у рідній Італії їх спочатку сприймали в багнети, оскільки рок-музика для цієї консервативної країни надто різка. Музикантів критикували за відверті образи, а в журналах, за їхніми словами, виходили гомофобні матеріали.

"Люди любили нас шалено, і люди ненавиділи нас. І статті були суперпідлими, журнали говорили про нас суперлайно. Вони на це не заслуговують, вони лайно, вони не повинні представляти Італію" — зазначив фронтмен групи.

На думку Дам'яно, їхній колосальний успіх пов'язаний з тим, що вони змішали кілька стилів. Всі вони з дитинства слухали американський рок, який згодом зіткнувся з італійським вихованням, і на світ з'явилися ті самі пісні, що зуміли підкорити серця мільйонів фанатів.

Нагадаємо, нещодавно гурт Måneskin вирішив випустити серіал про своє життя. Музиканти знімали все, що відбувалося у їхньому літньому концертному турі та завантажили відео на YouTube. Перший епізод під назвою On the Road ("У дорозі") є на офіційному каналі гурту. У ньому можна побачити закулісне життя артистів, їх підготовку до концертів, репетиції та спільне проведення часу.

Фокус раніше писав про те, що Maneskin випустила кліп на кавер Елвіса Преслі If I Can Dream, який пролунав у байопіку База Лурманна про Елвіса Преслі.