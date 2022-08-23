Вкуснейший ягодный пирог с пудингом: рецепт от Лизы Глинской

Для десерта можно использовать любые ягоды, причем как свежие, так и замороженые.

Вкусный пирог с ягодами и заварным кремом – универсальное и очень вкусное средство для хорошего настроения. Предлагаем вам приготовить этот десерт по рецепту победительницы второго сезона шоу "МастерШеф", известного украинского кулинара Лизы Глинской.

Ягодный пирог с пудингом

Ингредиенты:

Яичный желток – 100 гр;

Сахар – 75 гр;

Сливочное масло (холодное) – 125 гр;

Мука – 250 гр;

Разрыхлитель – 6 гр;

Соль.

Для заварного крема:

Молоко – 800 мл;

Яйца – 200 гр;

Сахар – 120 гр;

Кукурузный крахмал или мука – 60 гр;

Масло сливочное (холодное) – 50 гр.

Также необходимо 250 граммов ягод на выбор: малина, вишня, клубника, черника, черная смородина. Ягоды можно брать как свежие, так и замороженные.

Способ приготовления:

Сначала необходимо сделать тесто. Для этого муку, разрыхлитель и соль смешать, натереть туда холодное сливочное масло, чтобы в итоге получилась крошка. Желтки перемешать с сахаром и добавить в крошку, замесить тесто. Разделить его на две части: треть и две трети, обернуть пищевой пленкой. Треть положить в морозилку, в две трети – на час отправить в холодильник.

Пока тесто охлаждается, необходимо приготовить заварной крем (пудинг). Для этого яйца с сахаром нужно взбить с сахаром, перемешать, чтобы не было комочков, добавить горячее молоко и все хорошо еще раз перемешать. Поставить сотейник на плиту, довести массу до кипения, постоянно помешивая венчиком. Кипятить минуту. Затем снять его с плиты, добавить холодное сливочное масло, перемешать.

Форму (20 на 20 см) смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Выложить на дно и стены формы тесто из холодильника, высота бортиков должна быть примерно 3 см. Залить в форму слой еще теплого крема, выложить ягоды (если они заморожены, то не размораживать их). Снова слой крема, ягоды. Сверху натереть тесто из морозилки.

Отправить пирог в духовку, разогретую до 175 градусов, на 40-45 минут. Готовый пирог достать и дать ему остыть, после чего можно подавать на стол.

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