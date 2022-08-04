Хит сезона: рецепт вкуснейшего абрикосового пирога с песочной крошкой от Лизы Глинской

Вместо абрикос можно взять сливы или вишни, получится одинаково вкусно.

Последний месяц лета – время насладиться дарами природы и от души полакомиться натуральными, вырощенными в садах абрикосами, сливами и другими ягодами и фруктами, а еще – поэкспериментировать на кухне с любимыми и новыми рецептами. Предлагаем приготовить вкусный сезонный абрикосовый пирог по рецепту победительницы второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф", известного украинского кондитера Лизы Глинской. Он станет настоящим украшением стола и приятной добавкой к дружеским посиделкам с чашкой чая.

Абрикосовый пирог

Ингредиенты для песочной крошки:

Мука – 50 гр (2,5 ст. л)

Сахар – 30 гр (1,5 ст. л);

Масло сливочное (холодное) – 30 гр (2 ст. л);

Соль.

Смешать муку, сахар и соль, добавить холодное сливочное масло, сделать песочную крошку и отправить в морозилку.

Для теста:

Масло сливочное (комнатной температуры) – 100 гр (половина пачки);

Яйца – 2 шт;

Мука – 100 гр (5 ст. л);

Разрыхлитель – 5 гр (1 ч. л. с горкой);

Сахар – 80 гр (4 ст. л);

Ванильный сахар по желанию.

Масло взбить добела, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать. В полученную массу добавить яйца, нагретые до комнатной температуры, и перемешать, затем всыпать в тесто муку, перемешанную с разрыхлителем, все смешать до однородной консистенции.

Для сырной начинки:

Сыр жирностью 5-9% – 350 гр;

Яйца – 2 шт;

Сметана жирностью 10-15% – 150 гр (6 ст. л);

Сахар – 80 гр (4 ст. л);

Абрикосы – 350 гр.

Смешать все ингредиенты и взбить до однородной консистенции.

Взять форму диаметром 20-22 см. Постелить на дно пергамент, а стороны смазать сливочным маслом. Выложить тесто, разровнять его, наверх – творожную начинку, а затем – половинки абрикосов. Посыпать песочной крошкой. Выпекать в духовке, разогретой до 170 градусов, 45-50 минут.

Готовый пирог оставить на 2-3 часа в форме, чтобы он остыл.

По такому же рецепту можно приготовить пирог с вишнями или сливами.

Напомним, как приготовить тертый пирог со смородиной. Советуем также попробовать пирог с маком.