Хит сезона: рецепт вкуснейшего абрикосового пирога с песочной крошкой от Лизы Глинской
Вместо абрикос можно взять сливы или вишни, получится одинаково вкусно.
Последний месяц лета – время насладиться дарами природы и от души полакомиться натуральными, вырощенными в садах абрикосами, сливами и другими ягодами и фруктами, а еще – поэкспериментировать на кухне с любимыми и новыми рецептами. Предлагаем приготовить вкусный сезонный абрикосовый пирог по рецепту победительницы второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф", известного украинского кондитера Лизы Глинской. Он станет настоящим украшением стола и приятной добавкой к дружеским посиделкам с чашкой чая.
Абрикосовый пирог
Ингредиенты для песочной крошки:
- Мука – 50 гр (2,5 ст. л)
- Сахар – 30 гр (1,5 ст. л);
- Масло сливочное (холодное) – 30 гр (2 ст. л);
- Соль.
Смешать муку, сахар и соль, добавить холодное сливочное масло, сделать песочную крошку и отправить в морозилку.
Для теста:
- Масло сливочное (комнатной температуры) – 100 гр (половина пачки);
- Яйца – 2 шт;
- Мука – 100 гр (5 ст. л);
- Разрыхлитель – 5 гр (1 ч. л. с горкой);
- Сахар – 80 гр (4 ст. л);
- Ванильный сахар по желанию.
Масло взбить добела, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать. В полученную массу добавить яйца, нагретые до комнатной температуры, и перемешать, затем всыпать в тесто муку, перемешанную с разрыхлителем, все смешать до однородной консистенции.
Для сырной начинки:
- Сыр жирностью 5-9% – 350 гр;
- Яйца – 2 шт;
- Сметана жирностью 10-15% – 150 гр (6 ст. л);
- Сахар – 80 гр (4 ст. л);
- Абрикосы – 350 гр.
Смешать все ингредиенты и взбить до однородной консистенции.
Взять форму диаметром 20-22 см. Постелить на дно пергамент, а стороны смазать сливочным маслом. Выложить тесто, разровнять его, наверх – творожную начинку, а затем – половинки абрикосов. Посыпать песочной крошкой. Выпекать в духовке, разогретой до 170 градусов, 45-50 минут.
Готовый пирог оставить на 2-3 часа в форме, чтобы он остыл.
По такому же рецепту можно приготовить пирог с вишнями или сливами.
Напомним, как приготовить тертый пирог со смородиной. Советуем также попробовать пирог с маком.