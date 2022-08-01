Вкусно, нежно, ароматно: рецепт идеального макового пирога

На приготовление этого десерта уйдет не больше часа.

Нежный маковый пирог – настоящее кулинарное сокровище, поскольку он получается не только вкусным, но и очень ароматным и приятным. Единственный его минус, пожалуй, – приличная калорийность. Однако несмотря на этот момент, советуетм приготовить вкуснейший десерт.

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Отметим, что маковый пирог (второе название маковник) не зря является одним из самых любимых среди хозяек. Он готовится не из дрожжевого теста, как большинство пирогов, не имеет начинки, поскольку мак – это ингредиент теста, а также не требует манипуляций в виде намазывания, разрезания, пропитывания и так далее.

Маковый пирог

Ингредиенты:

Мак – 110 гр;

Масло сливочное – 100 гр;

Мука пшеничная – 90 гр;

Разрыхлитель – 3/4 ч. л;

Сахар – 120 гр;

Сахар ванильный – 0,5 ч. л;

Сметана – 100 гр;

Соль – 1 щепотка;

Яйца куриные – 4 шт. Понадобятся только желтки.

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло растереть добела с сахаром, солью и ванильным сахаром, после чего в массу ввести желтки и снова хорошо перемешать. Затем в тесто добавить сметану и мак. Последний предварительно достаточно промыть теплой водой и процедить через сито, чтобы ушла лишняя влага. Все ингредиенты перемешать, а затем добавить просеянную через сито муку, смешанную с разрыхлителем. Для того, чтобы придать пирогу особенный вкус, в тесто можно добавить курагу, изюм или другие сушенные ягоды или фрукты.

Выпекать пирог необходимо около 30 минут при температура 180 градусов.

Подавать десерт можно как полив слегка шоколадной глазурью, так и украсив шариком мороженного и свежими ягодами. Они дают потрясающее сочетание вкусов.

Напомним, как приготовить тертый пирог со смородиной и шоколадный пирог с вишней.