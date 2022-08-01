Смачно, ніжно, ароматно: рецепт ідеального макового пирога

На приготування цього десерту піде не більше години.

Ніжний маковий пиріг — справжній кулінарний скарб, оскільки він виходить не лише смачним, а й дуже ароматним і приємним. Єдиний його мінус, мабуть, — пристойна калорійність. Однак незважаючи на цей момент, радимо приготувати найсмачніший десерт.

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Зазначимо, що маковий пиріг (друга назва маківник) не дарма є одним із найулюбленіших серед господинь. Він готується не з дріжджового тіста, як більшість пирогів, не має начинки, оскільки мак — це інгредієнт тіста, а також не вимагає маніпуляцій типу намазування, розрізування, просочування тощо.

Маковий пиріг

Інгредієнти:

мак — 110 г;

масло вершкове — 100 г;

борошно пшеничне — 90 г;

розпушувач — 3/4 ч. л;

цукор — 120 г;

цукор ванільний — 0,5 ч. л;

сметана — 100 г;

сіль — 1 дрібка;

яйця курячі — 4 шт. Знадобляться лише жовтки.

Спосіб приготування:

Розм'якшене вершкове масло розтерти із цукром, сіллю і ванільним цукром, після чого в масу додати жовтки і знову добре перемішати. Потім у тісто додати сметану та мак. Останній попередньо достатньо промити теплою водою і процідити через сито, щоб пішла зайва волога. Всі інгредієнти перемішати, а потім додати просіяне через сито борошно, змішане з розпушувачем. Для того, щоб надати пирогу особливого смаку, до тіста можна додати курагу, родзинки або інші сушені ягоди або фрукти.

Випікати пиріг необхідно приблизно 30 хвилин за температури 180 градусів.

Подавати десерт можна як полив злегка шоколадною глазур'ю, так і прикрасивши кулькою морозива і свіжими ягодами. Вони дають приголомшливе поєднання смаків.

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