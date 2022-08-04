Хіт сезону: рецепт найсмачнішого абрикосового пирога з пісочною крихтою від Лізи Глінської

Замість абрикоса можна взяти сливи або вишні, вийде однаково смачно.

Останній місяць літа — час насолодитися дарами природи і від душі поласувати натуральними, вирощеними в садах абрикосами, сливами й іншими ягодами та фруктами, а ще — поекспериментувати на кухні з улюбленими та новими рецептами. Пропонуємо приготувати смачний сезонний абрикосовий пиріг за рецептом переможниці другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф", відомої української кондитерки Лізи Глінської. Він стане справжньою окрасою столу та приємною добавкою до дружніх посиденьок із чашкою чаю.

Абрикосовий пиріг

Інгредієнти для пісочної крихти:

борошно — 50 г (2,5 ст. л);

цукор — 30 г (1,5 ст. л);

масло вершкове (холодне) — 30 г (2 ст. л);

сіль.

Змішати борошно, цукор і сіль, додати холодне вершкове масло, зробити пісочну крихту і відправити в морозилку.

Для тіста:

масло вершкове (кімнатної температури) — 100 г (половина пачки);

яйця — 2 шт;

борошно — 100 г (5 ст. л.);

розпушувач — 5 г (1 ч. л. із гіркою);

цукор — 80 г (4 ст. л.);

ванільний цукор за бажанням.

Масло збити добіла, додати цукор і ванільний цукор, перемішати. В отриману масу додати яйця, нагріті до кімнатної температури, і перемішати, потім всипати в тісто борошно, перемішане з розпушувачем, змішати все до однорідної консистенції.

Для сирної начинки:

сир жирністю 5-9% — 350 г;

яйця — 2 шт.;

сметана жирністю 10-15% — 150 г (6 ст. л.);

цукор — 80 г (4 ст. л.);

абрикоси — 350 г.

Змішати всі інгредієнти та збити до однорідної консистенції.

Взяти форму діаметром 20-22 см. Постелити на дно пергамент, а сторони змастити вершковим маслом. Викласти тісто, розрівняти його, наверх — сирну начинку, а потім — половинки абрикосів. Посипати пісочною крихтою. Випікати у духовці, розігрітій до 170 градусів, 45-50 хвилин.

Готовий пиріг залишити на 2-3 години у формі, щоб він охолонув.

За таким самим рецептом можна приготувати пиріг із вишнями або сливами.

Нагадаємо, як приготувати тертий пиріг зі смородиною. Радимо також скуштувати пиріг із маком.