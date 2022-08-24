"Раздевайся и работай". В Москве открылся магазин с одеждой от Александра Лукашенко

В "бутике" представлен мерч с цитатами белорусского президента

В Москве открылся магазин, где поклонники белорусского президента Александра Лукашенко смогут купить одежду и сувениры с его цитатами. Об этом пишет ТАСС.

На открытие "бутика" явились официальные лица: вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, посол республики в России Дмитрий Крутой и глава компании "Беллегпром" Татьяна Лугина.

[ + – ] Модное дефиле на открытии магазина Фото: БелТА

Магазин открылся в павильоне "Республика Беларусь" на ВДНХ в Москве.

В магазине представлены майки, футболки, худи, кепки и сумки с надписями: "Первый", "Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай", "Будет очень интересно. Начинайте шевелиться", а также "Не позволим нас наклонить", "Любимую не отдают" и "Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию", "Президентами не становятся, президентами рождаются" и прочими цитатами Лукашенко.

[ + – ] В Москве открыля "бутик Лукашенко" Фото: БелТА

Есть даже подушки с фразой: "Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать".

Футболки и толстовки изготовлены из натурального хлопка на белорусских предприятиях. Модели представлены в базовых цветах (черном и белом) по цене около 8 долларов за футболку и 16-18 долларов за худи. Российские СМИ заверяют, что еще перед открытием магазина там выстроилась очередь из желающих купить "одежду от Лукашенко". Первые счастливчики получили в подарок шоколадку.

Фото: Скриншот Фото: БелТА Фото: Скриншот

Также гостям устроили показ мод — дефиле от компаний "Беллегпрома" и Национальной школы красоты, в том числе демонстрация одежды с мерчем Лукашенко.

18 декабря 2021 года такой магазин открылся в Минске в одном из торговых центров. В конце августа 2021 года Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. После этого белорусский президент согласился, что проект должен получить дальнейшее развитие.

В магазине на ВДНХ будут продавать также косметику и мед.

Напомним, сегодня, когда Украина отмечает День Независимости, президент Беларуси, с территории которой в Украину летят ракеты, пожелал украинцам " толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". Также Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба".