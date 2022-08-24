"Роздягайся і працюй". У Москві відкрився магазин із одягом від Олександра Лукашенка

У "бутику" представлений мерч із цитатами білоруського президента

У Москві відкрилася крамниця, де шанувальники білоруського президента Олександра Лукашенка зможуть купити одяг та сувеніри з його цитатами. Про це пише ТАСС.

На відкриття "бутика" з'явилися офіційні особи: віцепрем'єр РФ Олексій Оверчук, перший віцепрем'єр Білорусії Микола Снопков, посол республіки в Росії Дмитро Крутой та голова компанії "Беллегпром" Тетяна Лугіна.

[ + – ] Модне дефіле на відкритті магазину Фото: БелТА

Магазин відкрився у павільйоні "Республіка Білорусь" на ВДНГ у Москві.

У магазині представлені майки, футболки, худі, кепки та сумки з написами: "Первый", "Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай", "Будет очень интересно. Начинайте шевелиться", а також "Не позволим нас наклонить", "Любимую не отдают" и "Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию", "Президентами не становятся, президентами рождаются" та іншими цитатами Лукашенка.

[ + – ] У Москві відкрила "бутик Лукашенка" Фото: БелТА

Є навіть подушки із фразою: "Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать".

Футболки та толстовки виготовлені з натуральної бавовни на білоруських підприємствах. Моделі представлені в базових кольорах (чорному та білому) за ціною близько 8 доларів за футболку та 16-18 доларів за худі. Російські ЗМІ запевняють, що ще перед відкриттям магазину там вишикувалася черга з бажаючих купити "одяг від Лукашенка". Перші щасливчики отримали у подарунок шоколадку.

Фото: Скриншот Фото: БелТА Фото: Скриншот

Також гостям влаштували показ мод — дефіле від компаній "Беллегпрому" та Національної школи краси, зокрема демонстрація одягу з мерчем Лукашенка.

18 грудня 2021 року такий магазин відкрився у Мінську в одному із торгових центрів. Наприкінці серпня 2021 року Лукашенко отримав у подарунок на день народження набір майок зі своїми цитатами. Після цього білоруський президент погодився, що проєкт має набути подальшого розвитку.

У магазині на ВДНГ продаватимуть також косметику та мед.

Нагадаємо, сьогодні, коли Україна відзначає День Незалежності, президент Білорусі, з території якої в Україну летять ракети, побажав українцям "толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя". Також Лукашенко побажав українцям "мирного неба".