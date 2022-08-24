Стилист рассказал о секретах идеальной укладки Дженнифер Энистон

Крис Макмиллан создает прически для селебрити уже много лет, и именно он придумал узнаваемый образ Энистон

Дженнифер Энистон стала звездой после сериала "Друзья". И девушки по всему миру старались повторить ее образы и, главным образом, прическу. Солнечный и яркий образ, кажущийся простым, украсил актрису, которая до этого часто экспериментировала с внешностью. Об этом пишет Vogue.

Но неровная стрижка средней длины со светлыми прядями стала ее фирменным знаком. Именно эту прическу Дженнифер Энистон носит уже много лет, лишь немного видоизменяя для съемок и модных фотосессий.

Все эти годы Энистон работала со своим давним парикмахером Крисом Макмилланом. Они даже вместе снимались для глянца. Впрочем, Дженнифер не единственная знаменитая клиентка Макмиллана. Он занимается волосами Эллен Дедженерес, Селены Гомес, Кортни Кокс, Сары Джессики-Паркер и многих других.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Крис Макмиллан Фото: Instagram Chris McMillan

Крис Макмиллан не стал делать секрета из того, как он добивается идеального стиля для Дженнифер Энистон. И рассказал, что укладка обычно занимает три этапа.

[ + – ] Дженнифер Энистон и ее идеальная укладка Фото: Instagram Chris McMillan [ + – ] Дженнифер Энистон и ее идеальная укладка Фото: Instagram Chris McMillan

"Люблю хороший объем. Полный, но прямой и гладкий", — так охарактеризовал парикмахер прическу Джен.

Шаг первый: разделите волосы на пробор

Крис отмечает, что сначала, конечно, нужно вымыть волосы шампунем, разделить их пробором и подсушивать полотенцем и феном, начиная с затылка. Никаких средств для укладки он при этом не использует. И если влажные волосы не ложатся, как следует, он просто снова сбрызгивает их водой из пульверизатора.

Шаг второй: используйте насадку

По мнению Криса Макмиллана – для укладки лучше использовать щетки с круглой щетиной. Он сам пользуется брендом — Ibiza Hair Tools. Обязательно расчесывать и вытягивать волосы вниз: от корней к кончикам, создавая гладкую и в то же время объемную укладку. Теплый воздух из фена лучше направлять по такому же принципу.

Шаг третий: объем у корней

"Главное — тщательно приподнять и высушить корни волос", — отмечает Крис Макмиллан. Именно поэтому волосы Дженнифер Энистон всегда такие пышные и объемные.

Без средств для укладки тут переборщить невозможно, так что, если уделить внимание корням, то любая стрижка примет нарядный и в то же время нарочито небрежный облик, если пользоваться способом звездного парикмахера.

Напомним, ранее другой известный голливудский парикмахер, — Крис Эпплтон, — рассказал о том, как укладывал волосы Дженнифер Лопес для ее свадебного торжества.