Стиліст розповів про секрети ідеальної укладки Дженніфер Еністон

Кріс Макміллан створює зачіски для селебриті вже багато років, і саме він придумав відомий образ Еністон.

Дженніфер Еністон стала зіркою після серіалу "Друзі". І дівчата по всьому світу намагалися повторити її образи та, головним чином, зачіску. Сонячний і яскравий образ, який здається простим, прикрасив акторку, яка до цього часто експериментувала із зовнішністю. Про це пише Vogue.

Але нерівна стрижка середньої довжини зі світлими пасмами стала її фірмовим знаком. Саме цю зачіску Дженніфер Еністон носить уже багато років, лише трохи видозмінюючи для зйомок і модних фотосесій.

Усі ці роки Еністон працювала зі своїм давнім перукарем Крісом Макмілланом. Вони навіть разом знімалися для глянецю. Втім, Дженніфер не єдина знаменита клієнтка Макміллана. Він займається волоссям Еллен Дедженерес, Селени Гомес, Кортні Кокс, Сари Джессіки-Паркер і багатьох інших.

[ + – ] Дженніфер Еністон і Кріс Макміллан Фото: Instagram Chris McMillan

Кріс Макміллан не став робити секрет із того, як він досягає ідеального стилю для Дженніфер Еністон, і розповів, що укладка зазвичай має три етапи.

[ + – ] Дженніфер Еністон і її ідеальна укладка Фото: Instagram Chris McMillan [ + – ] Дженніфер Еністон і її ідеальна укладка Фото: Instagram Chris McMillan

"Люблю хороший об'єм. Повний, але прямий і гладкий", — так охарактеризував перукар зачіску Джен.

Крок перший: розділіть волосся на проділ

Кріс зазначає, що спочатку, звичайно, потрібно вимити волосся шампунем, розділити його на проділ і підсушити рушником і феном, починаючи з потилиці. Жодних засобів для укладки він при цьому не використовує. І якщо вологе волосся не лягає, як слід, він просто знову збризкує його водою з пульверизатора.

Крок другий: використовуйте насадку

На думку Кріса Макміллана, для укладки краще використовувати щітки з круглою щетиною. Він сам користується брендом Ibiza Hair Tools. Обов'язково розчісувати й витягувати волосся вниз: від коренів до кінчиків, створюючи гладку та водночас об'ємну укладку. Тепле повітря з фена краще спрямовувати за таким же принципом.

Крок третій: об'єм біля коренів

"Головне — ретельно підняти й висушити корені волосся", — зазначає Кріс Макміллан. Саме тому волосся Дженніфер Еністон завжди таке пишне й об'ємне.

Без засобів для укладки тут обійтися неможливо, так що, якщо приділити увагу кореням, то будь-яка стрижка прийме ошатний і водночас навмисне недбалий вигляд, якщо користуватися способом зіркового перукаря.

Нагадаємо, раніше інший відомий голлівудський перукар Кріс Епплтон розповів про те, як укладав волосся Дженніфер Лопес для її весільної урочистості.