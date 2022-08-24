Власти Сардинии предлагают гранты в 15 тыс. евро тем, кто решит поселиться на острове

Для получения гранта важно знать несколько нюансов.

45 миллионов евро выделило правительство Сардинии в качестве стимула для тех, кто рассматривает возможность переезда на идиллический итальянский остров. Инициатива направлена на то, чтобы привлечь людей в сельские районы Италии и поддержать торговлю в небольших городах, предоставив покупателям жилья значительную финансовую помощь, сообщает Schengen Visa News.

Сардиния является вторым по величине островом в Средиземном море и долгое время считалась природной жемчужиной с богатой культурной историей: более 1000 миль песчаных пляжей, живописные портовые города и руины бронзового века, построенные еще в 1500 году до нашей эры. Но, как и другие сельские районы Италии, этот регион страдает от сокращения населения и, соответственно, экономики, поскольку молодежь уезжает в крупные города в поисках работы.

Президент Сардинии Кристиан Солинас надеется, что помощь с финансированием покупки жилья молодым семьям поможет снова поднять экономику региона.

"Благодаря этим вкладам в строительство первых домов покупателей жилья Сардиния становится благодатной почвой для тех, кто переедет туда или решит создать семью. Не может быть роста без реального благоустройства территорий, внутренних и наиболее неблагополучных районов, которые должны пройти через новую политику их заселения. Мы создали условия для того, чтобы молодые люди решили остаться и развивать экономику самых уязвимых территорий", – заявил он.

Привлекательные гранты являются частью общенациональной программы, призванной побудить людей покупать ветхие дома, ремонтировать их и открывать новые предприятия для омоложения небольших общин в итальянской сельской местности.

Во всей этой истории есть нюанс: перспектива получить 15 тысяч евро для переезда на один из самых красивых островов Европы сопряжена с несколькими оговорками. Прежде всего, деньги гранта могут быть использованы только для финансирования покупки или ремонта дома на Сардинии. Рассматриваемая недвижимость также должна находиться в муниципалитете с населением менее 3000 человек, поскольку именно эти города больше всего нуждаются в экономическом подъеме.

Хотя в некоторых случаях правительство выделит максимальную сумму в 15 тысяч евро, грант не может превышать половину общей стоимости недвижимости или запланированных ремонтных работ, поэтому покупателям жилья все равно придется выложить значительно больше из собственного кармана.

Наконец, покупатель, заинтересованный в том, чтобы принять предложение правительства Сардинии, не может этого сделать, если он не планирует жить там постоянно.

По условиям властей, получатели гранта должны зарегистрироваться на постоянное место жительства на Сардинии в течение 18 месяцев после прибытия, чтобы богатые люди не злоупотребляли схемой с целью обзавестись уютными домами для отдыха.

Италия выступила с аналогичной инициативой в прошлом году, пытаясь поддержать регион Калабрия, расположенный в "носке" "сапога" страны.

Местные органы власти предлагали умопомрачительные суммы до 28 тысяч евро но они предназначались в качестве бизнес-грантов, а не помощи покупателям жилья. Доступ к схеме могли получить только люди в возрасте до 40 лет, которые либо хотели начать бизнес с четкими доказательствами бизнес-плана, либо имели опыт работы в "желаемых профессиях", необходимых в этой области.

Напомним, на необитаемый остров на Мальдивах ищут продавца книг, который поможет богатым туристам подобрать интересную литературу, пока они там отдыхают.