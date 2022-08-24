Влада Сардинії пропонує гранти в 15 тис. євро тим, хто вирішить оселитися на острові

Для здобуття гранта важливо знати кілька нюансів.

45 мільйонів євро виділив уряд Сардинії як стимул для тих, хто розглядає можливість переїзду на ідилічний італійський острів. Ініціатива спрямована на те, щоб залучити людей до сільських районів Італії та підтримати торгівлю в невеликих містах, надавши покупцям житла значну фінансову допомогу, повідомляє Schengen Visa News.

Сардинія є другим за величиною островом у Середземному морі й довгий час вважалася природною перлиною з багатою культурною історією: понад 1000 миль піщаних пляжів, мальовничі портові міста й руїни бронзової доби, збудовані ще в 1500 році до нашої ери. Але, як і інші сільські райони Італії, цей регіон страждає від скорочення населення і, відповідно, економіки, оскільки молодь їде у великі міста в пошуках роботи.

Президент Сардинії Крістіан Солінас сподівається, що допомога з фінансуванням покупки житла молодим сім'ям допоможе знову підняти економіку регіону.

"Завдяки цим вкладам у будівництво перших будинків покупців житла Сардинія стає благодатним ґрунтом для тих, хто переїде туди або вирішить створити сім'ю. Не може бути зростання без реального благоустрою територій, внутрішніх і найнеблагополучніших районів, які мають пройти через нову політику їхнього заселення. Ми створили умови для того, щоб молоді люди вирішили залишитися та розвивати економіку найуразливіших територій", — заявив він.

Привабливі гранти є частиною загальнонаціональної програми, покликаної спонукати людей купувати старі будинки, ремонтувати їх і відкривати нові підприємства для омолодження невеликих громад в італійській сільській місцевості.

У всій цій історії є нюанс: перспектива отримати 15 тисяч євро для переїзду на один із найкрасивіших островів Європи пов'язана з кількома застереженнями. Насамперед гроші гранта можуть бути використані тільки для фінансування купівлі або ремонту будинку на Сардинії. Розглянута нерухомість також має перебувати в муніципалітеті з населенням менше 3000 осіб, оскільки саме ці міста найбільше потребують економічного підйому.

Хоча в деяких випадках уряд виділить максимальну суму 15 тисяч євро, грант не може перевищувати половини загальної вартості нерухомості або запланованих ремонтних робіт, тому покупцям житла все одно доведеться викласти значно більше з власної кишені.

Зрештою, покупець, зацікавлений у тому, щоб ухвалити пропозицію уряду Сардинії, не може це зробити, якщо він не планує жити там постійно.

За умовами влади, одержувачі гранта мають зареєструватися на постійне місце проживання на Сардинії протягом 18 місяців після прибуття, щоб багаті люди не зловживали схемою з метою придбати затишні будинки для відпочинку.

Італія виступила з аналогічною ініціативою минулого року, намагаючись підтримати регіон Калабрія, розташований у "носку" "чобота" країни.

Місцеві органи влади пропонували дивовижні суми до 28 тисяч євро, але вони призначалися як бізнес-гранти, а не допомога покупцям житла. Доступ до схеми могли отримати лише люди віком до 40 років, які або хотіли розпочати бізнес із чіткими доказами бізнес-плану, або мали досвід роботи у "бажаних професіях", необхідних у цій галузі.

Нагадаємо, на безлюдний острів на Мальдівах шукають продавця книг, який допоможе багатим туристам підібрати цікаву літературу, поки вони там відпочивають.