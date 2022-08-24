Cонные глаза: новый бьюти-тренд набирает обороты в соцсетях (фото, видео)

"Сонные глаза" пришли на смену "глазам сирены" и глазам лани".

Взгляд будто только что проснувшегося или невыспавшегося человека – это новый модный тренд, который стремительно набирает популярность в TikTok и Instagram, а также опробован такими знаменитостями как Билли Айлиш, Белла Торн и другие знаменитости. В Сети даже появился хэштег #sleepyeyes, который уже набрал 118,2 миллионов просмотров.

"Сонные глаза" в сочетании с чистым лицом дают эффект гранж-глэма, за что полюбились молодому поколению. Этот тренд пришел на смену "глазам сирени" и "глазам лани", заполонившим соцсети ранее.

Для создания эффекта глаз сирены используются темные и нейтральные тени, чтобы визуально удлиннить глаз. Визажисты меняют угол наклона глаз, чтобы взгляд выглядел мягким, но сексуальным. Что касается глаз лани, то все наоборот: делая глаза менее вытянутыми и более округлыми, точка хайлайтера наносится во внутренний уголок и закрашивается водная линия кремовым карандашом.

Как правильно сделать макияж "сонные глаза":

Нанесите немного темных теней на внешний уголок глаза и на складку века;

С открытыми глазами используйте гелевую подводку или карандаш, чтобы провести линию от внешнего уголка глаза наружу;

Соедините линию с верхней и нижней линией ресниц, чтобы получить прямую, но гладкую черную стрелку;

Используйте подводку, чтобы пройти через нижнее веко как минимум до ¾ водной линии;

Растушуйте подводку для нижних ресниц, используя маленькую кисточку и темные тени для век, чтобы добиться размытого дымчатого эффекта под глазами;

Нанесите тушь или накладные ресницы для более эффектного результата как на верхних, так и на нижних ресницах.

Напомним, в Сети набирает популярность стрижка "боб-медуза", которая состоит из двух уровней: короткого верхнего и длинного нижнего.